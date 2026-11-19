開車示意圖。（取材自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 上海男子王某一年內故意碰瓷100多起，利用變道轉彎時機製造事故，透過私下協商與保險理賠牟利近19萬元，現已被警方刑事拘留。

上海一名男子一年內故意「碰瓷」，製造100多起交通事故，透過私下協商及保險 理賠牟利近19萬元（人民幣，下同）。警方調查發現，他專挑其他車輛變道、轉彎時假意減速禮讓，再突然加速製造碰撞。一名受害駕駛人表示：「我轉彎時特意觀察過直行車輛，當時他開得很慢，等我轉到一半，他突然加速撞上來。」

澎湃新聞報導，上海市公安局閔行分局11月17日公布一起「職業碰瓷」案件。警方指出，10月17日接獲民眾報案，稱在南前路、南華街路口發生交通事故，雙方已私下協商處理。警方進一步調查後，發現涉案男子王某一年內在上海涉及260多起交通事故，多數被認定沒有責任，且事故經過相似。

警方調閱監視器及行車紀錄器畫面，發現王某經常在其他車輛變道或轉彎時，先假裝減速禮讓，待對方開始行駛後突然加速，故意造成碰撞。他每次都將車輛損壞金額控制在2000元以內，以降低對方報警或進一步追查的可能。

警方於10月26日將王某逮捕，並查扣涉案車輛。調查發現，王某過去曾從事汽車事故處理工作，熟悉交通事故及保險理賠流程。他利用這項經驗製造事故，再透過私下協商或申請保險理賠取得款項。

王某通常將車輛送往熟悉的修理廠，以較低價格維修，再將理賠金額與實際修車費用之間的差額據為己有。警方表示，王某目前因涉嫌詐騙罪遭刑事拘留，案件仍在進一步調查中。