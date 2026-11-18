後方男子直接伸手搭住王女士的肩膀和脖子，還將她往懷裡摟。(取材自海南特區報)

AI摘要 文章摘要整理： 海南海口一名女子在KTV電梯內遭陌生男子強摟騷擾，事後對方雖道歉卻又出言羞辱，女子遂要求依法拘留，警方已就此案行政立案。

11日晚11時許，海南海口女子王女士（化姓）在某KTV搭乘電梯，被電梯內一名陌生男子從身後搭肩摟抱騷擾。事發後，王女士報警，民警到場後，她表示不需要賠償，只要求對方當面道歉。涉事男子向她道歉，但轉身離開時竟罵了一句「裝什麼×」。她當場表示不接受道歉，要求依法拘留該男子。隨後，該男子被民警帶離。13日，王女士收到海口市公安局龍華分局金貿派出所出具的「行政案件立案告知書」，其報案已被公安機關以「被猥褻案」行政立案。

海南特區報報導，王女士表示，11日晚間11時許，她與朋友到KTV唱歌，進入電梯時，裡面已有兩名陌生男子及一名男性服務員。電梯抵達二樓後，服務員與其中一名男子先行離開，另一名男子經過她身旁時，突然伸手搭住她的肩膀和脖子，將她摟向懷中。她受到驚嚇，費力將對方甩開，男子隨後站在電梯門口，以眼神挑釁。

王女士表示，當時自己並未飲酒，也不認識對方，抵達三樓後立即報警。民警到場詢問她的訴求，她表示不需要賠償，只希望男子當面道歉。警方隨後帶她前往男子所在包廂，當時男子正準備離開，遭KTV保安攔下。

在民警要求下，男子向王女士道歉，但過程中不斷打電話，還表示要賠償王女士。王女士拒絕後，男子轉身離開時竟罵了一句「裝什麼×，出來不給摸還來這裡」。王女士因此不接受道歉，要求警方依法拘留男子，警方隨後將他帶離現場。

王女士當晚前往金貿派出所製作筆錄，期間男子的兩名朋友曾攔住她，稱對方喝醉了，並提出賠償，希望她不要堅持要求拘留。民警隨後要求兩人離開，不得再騷擾她。13日，王女士收到派出所出具的行政案件立案告知書，確認警方已就她報稱的猥褻案件立案。

王女士表示，現在只等警方處理結果，希望依法追究男子責任。依據治安管理處罰法第44條，猥褻他人可處五日以上十日以下拘留。

事發KTV一名值班經理12日證實，店內前一晚確實發生此事。經理表示，當時正值客流高峰，人手較為緊張，監控畫面顯示電梯內有一名男性服務員，但他先行離開，未能及時制止男子摟抱王女士。警方目前已立案，後續處理仍待調查。

對此，不少網友紛紛表示，「哪怕是對小姐，直接上手也是很沒品的，被抓活該」、「搞不定黑白兩道還特麼學人家當流氓」、「這個應該是騷擾吧，喝多了確實討厭。但只是摟下肩罰款就可以了，拘留重了點兒」、「本來人家讓道歉，他還那人家裝β，這不是自找的」。

王女士進電梯時，電梯內已有兩名陌生男子，還有一名服務人員。(取材自海南特區報)