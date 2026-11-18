劉摩西失聯前最後身影曝光。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 青島電影學院女大生劉摩西2年前凌晨外出後失聯，最後畫面顯示她赤腳穿紅裙離開，家屬與警方多次尋找仍未找到下落。

青島電影學院大四學生劉摩西，2年前凌晨外出失聯至今音訊全無，失聯前最後身影近日曝光，身穿紅裙白襪，腳上沒穿鞋；母親稱曾住酒店尋人4個多月無果。

極目新聞報導，劉摩西如果沒失聯，本應於去年順利大學畢業，然而這場至今無解的失蹤謎團，在網路上引發熱議。面對現今遍布街頭的監控鏡頭與人臉識別技術，許多網友不禁感嘆：「到處都是監控的年代，一個大活人找不到，除非有大能耐的人不想讓大家找到她。」更有民眾直言，深夜赤腳出門且手機被拔卡，並恢復出廠設置的做法太過反常，呼籲警方深入徹查其社會關係網。

據報導，根據尋人啟事顯示，劉摩西於2025年3月21日凌晨3時許，曾出現在青島靈山灣地鐵站附近，隨後便與外界斷絕聯繫。她失聯時留著長髮，身高約155公分，身穿紅色裙子、沒穿鞋子僅著白襪，且未攜帶手機。

報導指出，劉摩西的母親劉女士回憶，事發前女兒與同學在校外租房居住。她最後一次見到女兒是在2024年暑假，此後女兒返校，寒假也未回深圳過年，僅稱要在劇組打工。2024年11月起，女兒與家人的聯繫明顯減少，不僅訊息回覆緩慢，還經常拒接視訊電話。直到女兒失聯前兩天，劉女士曾因詢問銀行卡密碼與其微信 聯繫，當時未察覺異常。

報導稱，女兒失聯後，劉女士心急如焚趕赴青島尋找。她曾擔憂女兒跳海輕生，但海邊漁民寬慰她海浪會將人沖回岸上。當地救援隊與警方曾全力搜救卻始終無果，劉女士也曾在青島逗留了4個多月無奈返回深圳，警方則表示有消息將第一時間通知。性格開朗、多才多藝的劉摩西至今音訊全無，母親只盼女兒能平安無恙，並懇請知情的好心人提供線索，早日揭開這場離奇失聯的真相。

網友表示，「不穿鞋太反常了」、「凌晨這樣出門太不對勁」，還有人說「貌似當初這事兒還鬧挺大，沒想到到現在都還沒找到」。

青島電影學院大四學生劉摩西凌晨外出失聯近兩年未歸。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）