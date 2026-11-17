數萬元押金遲遲不退 Vera Wang婚紗中國代理商致歉
Vera Wang HAUTE中國授權合作方Topshelf Fashion Group因婚紗押金遲遲未退公開致歉，稱已退還逾期款項，並將繼續與顧客協商完成其餘退款。
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Vera Wang HAUTE中國授權合作方Topshelf Fashion Group因婚紗押金遲遲未退公開致歉，稱已退還逾期款項，並將繼續與顧客協商完成其餘退款。
知名婚紗品牌Vera Wang相關方14日就近期被曝拖欠押金等問題發布致歉聲明。聲明方是Vera Wang HAUTE婚紗在中國的獨立授權合作方TopshelfFashion Group，其表示對此高度重視，已直接對接受影響顧客。目前，所有超出商定退款時限的押金均已退還；其餘相關未到商定退款時限的押金，將與顧客協商按計畫完成退款。
揚子晚報報導，TopshelfFashion Group方面表示，押金退款延遲問題對應的是我們合作的多品牌婚紗零售業務Nora's Bridals。我們正在覆盤並完善內部流程，確保顧客訴求能夠得到及時、妥善的處理。
據悉，Vera Wang HAUTE婚紗中國授權代理商是Topshelf Fashion Group，線下門店和多品牌婚紗業務Nora's Bridals一起運營（北京、上海等門店），很多新人租婚紗會交大額押金，約定7–15個工作日歸還，押金一般幾萬元人民幣。
但近日，多位消費者反饋，婚紗歸還、驗收無誤後，押金遲遲不退，有人被拖了近兩個月，門店一開始就用財務忙、檔期滿等理由拖延，大量投訴在社交平台發酵上熱搜。
VERA WANG品牌，創立於1990年美國紐約，高端奢侈婚紗禮服品牌。創始人王薇薇（Vera Wang）出生於美國紐約曼哈頓，美籍華裔，祖籍江蘇徐州，大量好萊塢女星都穿過她的禮服。
而Vera Wang HAUTE是美國頂級設計師品牌Vera Wang 旗下的高級訂製（Haute）主線，專門推出奢華浪漫的婚紗與高級禮服系列。
事件涉及Vera Wang HAUTE婚紗在中國的獨立授權合作方Topshelf Fashion Group，旗下線下門店與多品牌婚紗業務Nora's Bridals共同運營，北京、上海等地均有門店。 多位消費者表示，婚紗歸還並完成驗收後，原本約定7-15個工作日退還的數萬元押金卻遲遲未到帳，部分人甚至被拖延近2個月，門店還以財務忙、檔期滿等理由推託。 Topshelf Fashion Group表示高度重視此事，已直接對接受影響顧客，並稱所有超出商定退款時限的押金已退還；其餘未到時限的押金則會與顧客協商，依計畫完成退款。
精華 FAQ
事件涉及Vera Wang HAUTE婚紗在中國的獨立授權合作方Topshelf Fashion Group，旗下線下門店與多品牌婚紗業務Nora's Bridals共同運營，北京、上海等地均有門店。
多位消費者表示，婚紗歸還並完成驗收後，原本約定7-15個工作日退還的數萬元押金卻遲遲未到帳，部分人甚至被拖延近2個月，門店還以財務忙、檔期滿等理由推託。
Topshelf Fashion Group表示高度重視此事，已直接對接受影響顧客，並稱所有超出商定退款時限的押金已退還；其餘未到時限的押金則會與顧客協商，依計畫完成退款。
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