Vera Wang旗下的婚紗禮服。(取材自揚子晚報)

AI摘要 文章摘要整理： Vera Wang HAUTE中國授權合作方Topshelf Fashion Group因婚紗押金遲遲未退公開致歉，稱已退還逾期款項，並將繼續與顧客協商完成其餘退款。

知名婚紗品牌Vera Wang相關方14日就近期被曝拖欠押金等問題發布致歉聲明。聲明方是Vera Wang HAUTE婚紗在中國的獨立授權合作方TopshelfFashion Group，其表示對此高度重視，已直接對接受影響顧客。目前，所有超出商定退款時限的押金均已退還；其餘相關未到商定退款時限的押金，將與顧客協商按計畫完成退款。

揚子晚報報導，TopshelfFashion Group方面表示，押金退款延遲問題對應的是我們合作的多品牌婚紗零售業務Nora's Bridals。我們正在覆盤並完善內部流程，確保顧客訴求能夠得到及時、妥善的處理。

據悉，Vera Wang HAUTE婚紗中國授權代理商是Topshelf Fashion Group，線下門店和多品牌婚紗業務Nora's Bridals一起運營（北京、上海等門店），很多新人租婚紗會交大額押金，約定7–15個工作日歸還，押金一般幾萬元人民幣。

但近日，多位消費者反饋，婚紗歸還、驗收無誤後，押金遲遲不退，有人被拖了近兩個月，門店一開始就用財務忙、檔期滿等理由拖延，大量投訴在社交平台發酵上熱搜。

VERA WANG品牌，創立於1990年美國紐約，高端奢侈婚紗禮服品牌。創始人王薇薇（Vera Wang）出生於美國紐約曼哈頓，美籍華裔，祖籍江蘇徐州，大量好萊塢女星都穿過她的禮服。

而Vera Wang HAUTE是美國頂級設計師品牌Vera Wang 旗下的高級訂製（Haute）主線，專門推出奢華浪漫的婚紗與高級禮服系列。

Vera Wang中國代理商致歉。(取材自揚子晚報)