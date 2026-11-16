以為神不知鬼不覺 廢棄酒店被挖百米暗道 通向戰國古墓

警方查看盜墓者留下的盜洞。(取材自大眾日報)

AI摘要 文章摘要整理： 青州一處廢棄酒店被盜墓者當作掩護，在地下挖出長達100多米的暗道，企圖直通戰國古墓，最後遭警方當場查獲。

山東青州一處廢棄酒店，地下竟藏著一條長達100多米的盜墓暗道，直通附近一座戰國古墓。盜墓分子先挖出深達7米的垂直豎井，再向地下橫向掘進，將挖出的土袋堆滿酒店負1層，幾乎頂到屋頂。這群人原以為能神不知鬼不覺，沒想到作案途中遭警方當場逮捕。

大眾日報報導，8月25日，山東青州市公安文物案件專業隊前往二王塚及南辛古墓一帶調查。專業隊員王霖與同事穿越齊腰高的農作物和密林，沿著崎嶇山徑抵達現場。古墓旁一處盜洞已經坍塌，地面泥土翻動的痕跡，顯示曾有人試圖挖掘墓葬。

更驚人的發現，出現在青州西部山區一處廢棄酒店。偵查人員進入酒店負1層，看到大量裝滿泥土的袋子層層堆疊，幾乎觸及天花板。警方查明，盜墓分子以酒店作為掩護，在地下挖出約7米深的豎井，再向水平方向開鑿100多米，企圖接近附近一座受到重點保護的戰國古墓。

報導指出，這群人利用廢棄建築偏僻、隱蔽的環境，試圖避開外界注意，卻在挖掘過程中遭王霖及同事發現，當場被警方抓獲。現場堆積如山的土袋，成為這場地下盜掘行動的直接證據，也讓盜墓者大規模施工的情況曝光。

青州歷史文化遺存豐富，境內目前有906處文物保護單位，分布在山野與村落之間。報導指出，在為期3年的專項攻堅行動中，青州市公安文物案件專業隊已破獲60多起案件，逮捕174名嫌疑人，瓦解50多個盜墓團夥，並追繳305件文物。

警方持續追查地下文物犯罪，守護的不只是古墓中的珍貴器物，更是無法重來的歷史遺產。

山東青州西部山區一處廢棄酒店的地下一樓散布泥土，盜墓者曾在這裡作案。(取材自大眾日報)