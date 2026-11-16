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南寧男上班如廁1小時 公司拍照取證炒掉他 卻吃上官司

中國新聞組╱北京16日電
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南寧一男子如廁長達1小時，之後被公司開除。(取材自環球網)
南寧一男子如廁長達1小時，之後被公司開除。(取材自環球網)

AI摘要

文章摘要整理：

南寧一名物流公司員工因多次在上班時間如廁近1小時遭解僱，雙方對是否違規及蒐證是否侵害隱私各執一詞，勞動部門已認定公司處置合法，案件續進入法院審理。

南寧一名物流公司員工因多次如廁近1小時遭解僱，公司指他上班躲在廁所打遊戲；何先生則稱自己患有慢性胃病，並質疑公司透過廁所外監控及同事拍照蒐證，侵犯個人隱私。勞動監察部門認定公司解僱符合規定，但何先生仍已提起民事訴訟，要求撤銷解僱並賠償損失。

環球網報導，何先生於2025年初入職南寧沙井大道一家物流公司，負責郵件攬收與簽發。今年8月底，公司人力資源部陳姓經理口頭通知他不必再上班。陳經理表示，何先生工作不認真，經常輸入錯誤物流單據，且多次在上班時間躲進廁所打遊戲，一待近1小時，已違反公司管理規章，因此決定將他辭退。

何先生不接受上述說法，反問公司：「哪條公司的規章制度規定了職工上廁所的時間？」他表示，如廁時間較長是因患有慢性胃病、消化不良，並曾向公司提交就醫紀錄；公司卻認為，消化不良不足以證明他長時間待在廁所的原因，還稱同事曾看見他在裡面玩遊戲。

協商破局後，何先生向南寧市江南區勞動保障監察大隊投訴，要求認定解僱不合法並索取賠償，也向南寧市律師協會申請公益律師協助。

今年10月，勞動保障監察大隊核對雙方證據後認定，何先生多次利用如廁、搬貨空檔玩遊戲，違反公司規章制度，因此公司辭退他的行為符合規定。何先生仍不服，質疑公司在廁所外圍設置監控，並安排同事拍攝他在廁所的照片作為證據，認為相關蒐證已逾越隱私權界線，不應採用。

事件引發民眾不同看法，有人認為在廁所拍照涉及隱私及人格權，也有人認為員工上班玩手機並不妥，應釐清是否影響工作及實際時間長短。

目前，何先生已向法院提起民事訴訟，請求撤銷解僱決定並賠償經濟損失。律師提醒，勞工應遵守工作紀律，企業管理員工也不能逾越隱私界線。

精華 FAQ

  • 公司表示他經常輸入錯誤單據，且多次在上班時間躲進廁所打遊戲、每次近1小時；何先生則稱自己患慢性胃病與消化不良，並非故意怠工，認為公司指控不實。

  • 南寧市江南區勞動保障監察大隊核對雙方證據後，認定何先生多次利用如廁與搬貨空檔玩遊戲，已違反公司規章，因此公司辭退他的行為符合規定。

  • 他主要質疑公司在廁所外設置監控，並安排同事拍攝其如廁照片蒐證，認為此舉已逾越隱私權界線，因此向法院提起民事訴訟，要求撤銷解僱並賠償損失。

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