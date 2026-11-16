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200元包吃住3日遊 長者被帶去乳山花41萬買房 市價8萬多

中國新聞組╱北京16日電
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旅遊團的老人直接被帶去看房。（視頻截圖）
旅遊團的老人直接被帶去看房。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

山東乳山出現以200元低價旅遊團包裝的賣房陷阱，業者藉海景房與保證收益話術誘使長者高價購屋，張女士更以41萬元買入市價僅8萬多元的房子。

「200元(人民幣，下同)低價團包吃住3日遊」，竟成為誘騙老人買房的陷阱。央視「法治在線」15日披露，山東威海乳山有業者以免費旅遊、海景房為誘餌，將中老年遊客帶往建案銷售。銷售人員以保證增值、租金抵月供等話術推銷，甚至有人以遠高於市場行情的價格買房，事後想解約還得支付高額違約金。

極目新聞引述央視報導，民眾只要支付200元，就能參加山東威海乳山「包吃住3日遊」，行程還包括參觀海景房。業者聲稱，旅遊費用由開發商補貼，若成功推薦他人買房，還可領取5000元獎金。

記者實際報名隨團，原以為能到海邊觀光，沒想到在海灘停留不到半小時，大巴就直接開往名為「鼎泰臻寓」的建案。銷售人員宣稱，房屋每平方公尺保證增值2000元，租金可以抵付房貸，甚至一次性提供13.4萬元租金，營造買房穩賺不賠的假象。

然而調查發現，這些優惠與收益承諾背後，可能只是開發商先墊高房屋標價，再以折扣包裝的數字遊戲。乳山銀灘也不只一家建案採取類似手法，中介與開發商聯手利用資訊落差，誘使老年人高價購屋。

江蘇張女士就是受害者之一。她參加看房旅遊團後，以41萬元買下一間乳山房屋，簽約後合同隨即被銷售人員收走。事後她想解除合約，卻被要求支付8.2萬元違約金。記者查詢發現，同一社區、相同面積的毛坯房，二手市場價格才8萬多元，與她支付的41萬元相差懸殊。張女士曾向多個部門求助，至今仍未獲得答覆。

央視指出，這類低價團以旅遊為名、實際推銷房屋，利用長者對市場行情不熟悉及對銷售話術的信任設下陷阱。針對報導揭露的問題，江蘇無錫文旅部門已會同市場監管、公安及屬地單位展開現場核查，並表示將依法依規嚴肅查處。

精華 FAQ

  • 業者以200元包吃住3日遊吸引中老年人，再把行程導向建案銷售現場，利用免費旅遊與海景房話術，讓旅客在資訊不對等下被推銷購屋。

  • 銷售人員宣稱房價每平方公尺可保證增值2000元，還說租金能抵月供，甚至一次性給出13.4萬元租金，營造穩賺不賠、買了就有利可圖的印象。

  • 張女士參加看房團後以41萬元買房，事後發現同社區相同面積毛坯房二手價僅8萬多元，想解約卻被要求支付8.2萬元違約金，目前仍在求助。

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