上海6歲女童基因編輯致死案 團隊收15.8萬美元、8人遭鍘

上海交通大學醫學院附屬新華醫院1名6歲女童，在2025年3月下旬接受全球首例以腦部為標的的基因編輯治療後，於術後第7天死亡。(取材自新華醫院網站)

AI摘要 文章摘要整理： 上海6歲女童接受全球首例腦部基因編輯治療後死亡，上海官方調查認定團隊未充分揭露風險且收受財物，最終對8名涉案人員作出處分。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院1名6歲女童，去年3月接受全球首例以腦部為標的的基因編輯治療後於術後第7天死亡，該案直到今年7月才曝光，引發譁然。上海官方13日完成調查通報指，團隊成員收取家屬人民幣106萬（約15.8萬美元）財物，且未將死亡風險重點告知等，決議處分8人，其中2人被開除。

今年7月，美國「科學」雜誌與「學術誠信監督平台撤稿觀察」聯合刊出調查報導，披露這起案例後，上海官方展開調查。但在這篇報導刊出前，主持試驗的神經科學家仇子龍團隊在今年2月將基因編輯療法的動物實驗成果發表在「自然」期刊上，卻略過這場人體試驗以及女童的死亡。

上海第一財經報導，11月13日，上海市調查處置工作組發布「交大醫學院基因編輯研究事件」情況通報指出，經查後發現上海交大醫學院松江研究院仇姓副院長團隊（負責臨床前研究）和新華醫院有關人員（負責臨床研究）在開展研究過程中未嚴格落實制度規定。

調查顯示，臨床前研究存在未及時告知安全性報告結果、論文未披露負面研究結果、利益衝突未如實披露等問題，涉事論文未發現數據造假，但存在學術不規範問題；新華醫院臨床研究科學性審查不充分，倫理審查把關不嚴，知情同意存在缺陷，知情同意書雖已向患兒家屬披露該研究可能引發嚴重併發症及不良事件，但未將死亡風險重點告知。

此外，部分人員收受病患家屬財物合計約106萬元人民幣，楊姓副研究員收受90萬元和高檔白酒，仇姓副院長團隊的張姓和袁姓成員分別收受3萬元。相關財物已按規定退還和上交。

據查明的事實及責任認定，工作組對松江研究院仇姓副院長和新華醫院楊姓副研究員給予開除處分，取消承擔或參與科技計畫項目、評獎評優等資格5年，記入科研誠信嚴重失信行為數據庫。其他相關人員也都予以降職、免職、行政警告等處分。