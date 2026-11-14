小米YU7廣東高速行駛突失速 車機系統彈出「即將斷電」提示

小米YU7高速時速94km行駛突然失速，車機系統彈出「即將斷電」提示。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 一輛小米YU7在廣東高速行駛時突然失速並出現即將斷電警示，所幸車主及時減速靠邊未釀事故；小米方面已安排拖車送修，但具體原因尚待官方確認。

一名小米 YU7車主日前駕車行經高速公路，時速94公里時突然失速，油門失去反應，車機系統並跳出「車輛即將斷電，請安全靠邊停車」警示。車輛在約98秒內從時速94公里降至完全停止，所幸未發生事故。小米汽車方面表示，車輛已依車主意願拖至廣州維修；小米官方客服則稱未收到事故處置相關反饋，建議等待官方通知。

大風新聞報導，事發於11月9日下午3時許，地點在廣東省政永高速茶陽收費站附近。行車紀錄器畫面顯示，車輛當時在隧道內以時速94公里行駛，車主發現油門失去反應，表示疑似電機出現問題，並擔心鬆開油門會觸發動能回收。

小米YU7高速時速94km行駛突然失速，車機系統彈出「即將斷電」提示。(取材自大風新聞)

車主隨後利用車輛剩餘動力駛向高速出口，車速逐步降至70公里、35公里，最後於下午3時6分許停靠路旁。車機系統顯示「低壓供電系統異常」，並提示車輛即將斷電，要求安全靠邊停車。下午4時24分左右，拖車人員抵達現場救援。

有網友將相關畫面發布網絡，稱小米YU7在高速行駛時失速，所幸當時車流不多。該網友曾在社交平台表示，自己購買小米汽車剛滿一年。網上另有留言稱，車輛檢查後疑似電機某個部件出現問題，須更換整個電機，並提出車商回收加補貼，或更換電機並提供延長保固及積分等方案，但相關內容尚未獲官方證實。

據報導，截至11月12日，該網友已刪除相關視頻。

報導指出，經向廣東省梅州市小米汽車方面查詢，工作人員13日表示，車主在廣州生活，因此事發後安排拖車將車輛送往廣州維修，並稱車輛當時確實失速，但沒有發生事故。同日，小米官方客服表示，未收到事故處置相關反饋，也無法核查具體原因，建議以官方後續通知為準。

小米YU7高速時速94km行駛突然失速，車機系統彈出「即將斷電」提示。小米汽車稱，已送廣州維修，建議等官方通知。(取材自大風新聞)