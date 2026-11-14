涉擁抱、親吻性騷女學生 河南財經政法大教授6天火速遭開除

河南財經政法大學馬克思主義學院教師趙某彥，近日遭多名女學生舉報性騷擾。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 河南財經政法大學教授趙某彥遭多名女學生控訴性騷擾與越界接觸，校方在6天內完成調查並祭出開除黨籍、開除及報請撤銷教師資格等頂格處分。

河南 財經政法大學馬克思主義學院教師趙某彥，近日遭多名女學生舉報性騷 擾，校方13日正式發布情況通報，認定其嚴重違背教師職業道德與行為準則，決定給予開除黨籍處分、予以開除，並報請上級主管部門撤銷其教師資格。全案自11月7日網路發酵至公布頂格處分僅歷時約六天，校方強調對師德失範行為「零容忍」。

根據濟南時報、澎湃新聞報導，50餘歲的趙某彥平時講授跨院系思政與倫理道德公共課，上課點名時會刻意留意長相好看的女生，藉學業溝通名義索要微信後，便傳送露骨訊息評價身材，甚至直言「這腿也太長了吧，喜歡上了怎麼辦？」多名受害學生指出，趙某彥多次邀約私下外出，有女生擔心被同學撞見，坦言師生這樣單獨見面不妥當，趙某彥卻辯解，「只是普通碰面，算不上約會」，見面時卻出現擁抱、摸手與親臉等越界動作，叮囑不得告訴家人，甚至有學生在深夜接到其未穿上衣的視訊通話，造成嚴重心理創傷。

這起校園性騷擾 醜聞曝光後，許多網友痛批「身為講授思政與倫理道德的教師，行為與身分反差太大，必須徹查嚴懲，這類行為恐怕不是第一次發生」；針對網路上出現「只要學生回覆訊息就不算騷擾」的謬論，大批網友隨即反駁，「教師自帶權力優勢，掌握平時分與期末成績，學生害怕影響學業而不敢直接翻臉，絕不代表願意接受出格言行」。

整起事件得以曝光源於兩名分屬不同院系、選修同一門課的女學生，在閒聊互相翻看聊天紀錄時，驚訝發現兩人收到的騷擾話術幾乎一模一樣，匯總證據後才帶動更多受害學生站出來發聲。校方11月7日獲悉後成立專項工作組，8日便宣布暫停趙某彥一切教學活動並安排心理輔導，最終在13日祭出開除處分。

資料顯示，趙某彥曾任河南財經政法大學馬克思主義學院院長及河南省倫理學會副會長等職，如今因嚴重師德失範被徹底清除出教師隊伍。

河南財經政法大學馬克思主義學院教師趙某彥，近日遭多名女學生舉報性騷擾。(取材自微博)

河南財經政法大學馬克思主義學院教師趙某彥，近日遭多名女學生舉報性騷擾。(取材自微博)

河南財經政法大學馬克思主義學院教師趙某彥，近日遭多名女學生舉報性騷擾。(取材自微博)