廣西大學校園變雜技場？高空走鋼索當學生運動推廣 網諷奇葩
廣西百色學院宿舍樓間出現高空走鋼索畫面，引發網民熱議；校方解釋是扁帶運動推廣測試，但仍有不少人質疑場地與安全風險。
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廣西百色學院宿舍樓間出現高空走鋼索畫面，引發網民熱議；校方解釋是扁帶運動推廣測試，但仍有不少人質疑場地與安全風險。
近日有網民在網上發布一段於廣西百色學院澄碧校區拍攝的視頻，畫面中，有人在高空繩索上行走，猶如雜技表演中的「高空走鋼索」，引發許多網民吐槽校園內為何會出現這種高危活動。隨後，百色學院校方發布通告，稱表示視頻中的「走鋼絲」，是國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦，為在高校推廣扁帶運動所安排的測試，安全可控。但還是有不少網民質疑，萬一大學生都去走鋼絲，發生意外誰負責？真是奇葩的運動推廣。
據大風新聞報導，12日晚間，有網民稱廣西百色學院有人在高空走鋼絲，引發關注。視頻中，疑似在兩棟6層高的宿舍樓間，有人用雙臂調節平衡，走高空沿著鋼絲行走。此事引發熱議，多數網民第一反應是「揪心」、「手心冒汗」，以為是學生輕生或私自冒險。
12日晚上，百色學院校方同日發布通告，表示視頻中的「走鋼絲」，實為國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦、專業戶外機構運營執行的扁帶運動高校推廣項目，畫面為中國登山協會專業教練在設備調試完成後，在保障安全的情況下開展的測試工作，安全可控。
得知是教練後，仍有不少網民認為太危險，尤其現場是宿舍區，人員密集、夜間視線差，一旦失誤後果嚴重，吐槽：「看似很危險，實際上一點也不安全。」也有網民認為報備齊全、有專業防護，不必過度恐慌，並佩服教練在6層樓高度如履平地的技術。
有不少聲音追問為何選在宿舍樓之間而非操場等空曠場地，認為「報備」不等於風險為零，審批時應充分評估樓下圍觀人群的安全，並認為這是錯誤的示範：「如果高校生都像這樣把走鋼絲當運動，發生意外誰負責？」、「如此高危的極限『運動』（如果算作是運動的話）」，作為專業教育機構，也敢向你們沒有經過任何專業訓練的學生推廣？」、「你這是推廣運動，還是推廣『自殺自傷』？」、「走鋼絲和登山有個咋關係，這是雜技」、「這是要渡劫嗎」、「看著怪嚇人的」。
因為影片畫面看起來像在宿舍樓間高空走鋼索，許多網民第一時間以為是學生輕生或私自冒險，因而感到揪心，也迅速掀起對活動性質與安全性的討論。 校方表示，影片中的行為並非一般冒險，而是國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦的扁帶運動高校推廣測試，由專業教練在設備調試後，於安全可控情況下進行。 不少人認為宿舍區人員密集、夜間視線差，選在兩棟樓之間進行高空活動風險偏高，也擔心學生模仿後出意外誰負責，認為這種示範容易造成錯誤印象。
精華 FAQ
因為影片畫面看起來像在宿舍樓間高空走鋼索，許多網民第一時間以為是學生輕生或私自冒險，因而感到揪心，也迅速掀起對活動性質與安全性的討論。
校方表示，影片中的行為並非一般冒險，而是國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦的扁帶運動高校推廣測試，由專業教練在設備調試後，於安全可控情況下進行。
不少人認為宿舍區人員密集、夜間視線差，選在兩棟樓之間進行高空活動風險偏高，也擔心學生模仿後出意外誰負責，認為這種示範容易造成錯誤印象。
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