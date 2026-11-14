廣西大學校園變雜技場？高空走鋼索當學生運動推廣 網諷奇葩

一名教練以推廣高校運動為名，在6樓高度示範「高空走鋼索」，被網民吐槽。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西百色學院宿舍樓間出現高空走鋼索畫面，引發網民熱議；校方解釋是扁帶運動推廣測試，但仍有不少人質疑場地與安全風險。

近日有網民在網上發布一段於廣西百色學院澄碧校區拍攝的視頻，畫面中，有人在高空繩索上行走，猶如雜技表演中的「高空走鋼索」，引發許多網民吐槽校園內為何會出現這種高危活動。隨後，百色學院校方發布通告，稱表示視頻中的「走鋼絲」，是國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦，為在高校推廣扁帶運動所安排的測試，安全可控。但還是有不少網民質疑，萬一大學生都去走鋼絲，發生意外誰負責？真是奇葩的運動推廣。

據大風新聞報導，12日晚間，有網民稱廣西百色學院有人在高空走鋼絲，引發關注。視頻中，疑似在兩棟6層高的宿舍樓間，有人用雙臂調節平衡，走高空沿著鋼絲行走。此事引發熱議，多數網民第一反應是「揪心」、「手心冒汗」，以為是學生輕生或私自冒險。

12日晚上，百色學院校方同日發布通告，表示視頻中的「走鋼絲」，實為國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦、專業戶外機構運營執行的扁帶運動高校推廣項目，畫面為中國登山協會專業教練在設備調試完成後，在保障安全的情況下開展的測試工作，安全可控。

得知是教練後，仍有不少網民認為太危險，尤其現場是宿舍區，人員密集、夜間視線差，一旦失誤後果嚴重，吐槽：「看似很危險，實際上一點也不安全。」也有網民認為報備齊全、有專業防護，不必過度恐慌，並佩服教練在6層樓高度如履平地的技術。

有不少聲音追問為何選在宿舍樓之間而非操場等空曠場地，認為「報備」不等於風險為零，審批時應充分評估樓下圍觀人群的安全，並認為這是錯誤的示範：「如果高校生都像這樣把走鋼絲當運動，發生意外誰負責？」、「如此高危的極限『運動』（如果算作是運動的話）」，作為專業教育機構，也敢向你們沒有經過任何專業訓練的學生推廣？」、「你這是推廣運動，還是推廣『自殺自傷』？」、「走鋼絲和登山有個咋關係，這是雜技」、「這是要渡劫嗎」、「看著怪嚇人的」。