3天刷掉18年黃牙、諾獎得主背書？好來牙膏涉誇大宣傳遭中點名

好來牙膏（黑人牙膏）宣傳頁。（取材自封面新聞／旗艦店截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 好來牙膏因在電商與直播中宣稱3天刷白、誇大牙漬清除效果並借諾獎得主背書，引發消費者質疑，監管部門已提示其宣傳涉嫌違反廣告法。

近日有中國消費者質疑黑人牙膏（現已更名為「好來牙膏」）在電商平台涉及誇大、虛假宣傳，該品牌使用「3天逆轉18年暗黃」、「瓦解760%內滲性牙漬」等宣傳語，還號稱獲「諾獎得主認可」背書。對此，諾貝爾獎 得主蘭迪·謝克曼的合作代理商回應稱，與好來牙膏的授權在去年期滿後已終止，其本人不對產品效果背書。市場監管部門明確提示，該品牌已涉嫌違反廣告法及反不正當競爭相關規定。

據封面新聞報導，消費者徐女士反映，她在抖音 刷到好來牙膏旗艦店的直播，主播宣稱其中一款牙膏首創了某項技術，能3天刷掉18年的牙漬，能瓦解760%的牙漬、隔離299%的新增牙漬；「聽起來很玄，感覺理解不了。760%、299%的針對的基數是什麼，不符合我們學到的數學知識。」

好來牙膏（黑人牙膏）直播間宣傳信息。（視頻截圖）

這款產品在天貓、抖音的旗艦店銷量超60萬單。產品頁上，均以大字宣稱「刷3天媲美1次院線冷光美白，逆轉18年暗黃」、「院線同源高科技」、「瓦解760%內滲性牙漬」、「3天額外白3度」、「1次提升3個光度」、「隔離299%新生色漬」等。在部分宣傳頁的下方邊緣，有小字備註「並非一刷即白」、「非實際效果承諾」等字樣。

直播間裡，展示著諾獎得主蘭迪·謝克曼（Randy Schekman）頭像，大字標註為「榮譽首席科學家」、「藍光美白開創者，諾獎教授認可」。主播介紹，這款產品相當於美牙機構2000多元（人民幣，下同）的服務，菸漬、茶漬、咖啡漬都能刷掉，牙齒3天內「肉眼可見地變白。 」

好來牙膏抖音旗艦店客服人員對此表示，相關數據是與普通美白牙膏的對比，是實驗室數據，實際效果因人而異；蘭迪·謝克曼認可的是產品使用的技術原理，不是承諾產品效果。相關協議憑證屬於商業祕密，無法對外提供。

據報導，蘭迪·謝克曼近年曾廣泛向中國企業授權，以「首席榮譽科學家」身分被企業宣傳。蘭迪·謝克曼的合作代理商回應稱，他確實授權好來牙膏使用他的肖像宣傳，但去年授權期後已終止合作，其本人不對產品效果背書。

市場監管部門提示，普通牙膏屬於日化日用品，並非醫美、醫藥產品，此類絕對化、極致化的功效宣傳，已涉嫌違反廣告法及反不正當競爭相關規定。

新京報刊出題為「好來牙膏不能信口開河」評論指出，國民日化品牌好來牙膏一系列極具衝擊力的誇張宣傳話術，違背常識、缺乏科學依據，暴露了日化消費品行業長期存在的誇大宣傳、數據造假、文字遊戲等亂象。商家更應該把心思放在產品本身，用真實的功效說話，而不是讓消費者為誇大的宣傳買單。