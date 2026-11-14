我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風暴剛過又遇FAA突發停飛 紐約航班大亂 逾千架次延誤、取消

布碌崙樓塌釀8死包括2兒童 疑地基未加固惹禍

3天刷掉18年黃牙、諾獎得主背書？好來牙膏涉誇大宣傳遭中點名

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
好來牙膏（黑人牙膏）宣傳頁。（取材自封面新聞／旗艦店截圖）
好來牙膏（黑人牙膏）宣傳頁。（取材自封面新聞／旗艦店截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

好來牙膏因在電商與直播中宣稱3天刷白、誇大牙漬清除效果並借諾獎得主背書，引發消費者質疑，監管部門已提示其宣傳涉嫌違反廣告法。

近日有中國消費者質疑黑人牙膏（現已更名為「好來牙膏」）在電商平台涉及誇大、虛假宣傳，該品牌使用「3天逆轉18年暗黃」、「瓦解760%內滲性牙漬」等宣傳語，還號稱獲「諾獎得主認可」背書。對此，諾貝爾獎得主蘭迪·謝克曼的合作代理商回應稱，與好來牙膏的授權在去年期滿後已終止，其本人不對產品效果背書。市場監管部門明確提示，該品牌已涉嫌違反廣告法及反不正當競爭相關規定。

據封面新聞報導，消費者徐女士反映，她在抖音刷到好來牙膏旗艦店的直播，主播宣稱其中一款牙膏首創了某項技術，能3天刷掉18年的牙漬，能瓦解760%的牙漬、隔離299%的新增牙漬；「聽起來很玄，感覺理解不了。760%、299%的針對的基數是什麼，不符合我們學到的數學知識。」

好來牙膏（黑人牙膏）直播間宣傳信息。（視頻截圖）
好來牙膏（黑人牙膏）直播間宣傳信息。（視頻截圖）

這款產品在天貓、抖音的旗艦店銷量超60萬單。產品頁上，均以大字宣稱「刷3天媲美1次院線冷光美白，逆轉18年暗黃」、「院線同源高科技」、「瓦解760%內滲性牙漬」、「3天額外白3度」、「1次提升3個光度」、「隔離299%新生色漬」等。在部分宣傳頁的下方邊緣，有小字備註「並非一刷即白」、「非實際效果承諾」等字樣。

直播間裡，展示著諾獎得主蘭迪·謝克曼（Randy Schekman）頭像，大字標註為「榮譽首席科學家」、「藍光美白開創者，諾獎教授認可」。主播介紹，這款產品相當於美牙機構2000多元（人民幣，下同）的服務，菸漬、茶漬、咖啡漬都能刷掉，牙齒3天內「肉眼可見地變白。 」

好來牙膏抖音旗艦店客服人員對此表示，相關數據是與普通美白牙膏的對比，是實驗室數據，實際效果因人而異；蘭迪·謝克曼認可的是產品使用的技術原理，不是承諾產品效果。相關協議憑證屬於商業祕密，無法對外提供。

據報導，蘭迪·謝克曼近年曾廣泛向中國企業授權，以「首席榮譽科學家」身分被企業宣傳。蘭迪·謝克曼的合作代理商回應稱，他確實授權好來牙膏使用他的肖像宣傳，但去年授權期後已終止合作，其本人不對產品效果背書。

市場監管部門提示，普通牙膏屬於日化日用品，並非醫美、醫藥產品，此類絕對化、極致化的功效宣傳，已涉嫌違反廣告法及反不正當競爭相關規定。

新京報刊出題為「好來牙膏不能信口開河」評論指出，國民日化品牌好來牙膏一系列極具衝擊力的誇張宣傳話術，違背常識、缺乏科學依據，暴露了日化消費品行業長期存在的誇大宣傳、數據造假、文字遊戲等亂象。商家更應該把心思放在產品本身，用真實的功效說話，而不是讓消費者為誇大的宣傳買單。

精華 FAQ

  • 消費者質疑其使用「3天逆轉18年暗黃」「瓦解760%內滲性牙漬」等話術，數據與效果過於誇張，且以小字聲明淡化責任，疑似屬於虛假或誤導性宣傳。

  • 報導指出，蘭迪·謝克曼的合作代理商表示，他曾授權好來牙膏使用肖像宣傳，但授權已在去年期滿後終止；其本人並不對產品效果背書，也未承諾實際功效。

  • 市場監管部門提示，普通牙膏不是醫美或醫藥產品，若使用絕對化、極致化功效宣傳，可能違反廣告法與反不正當競爭規定；評論則批評商家應回歸產品本身。

抖音 諾貝爾獎

上一則

河南新人拍婚紗 馬匹暴走馱新娘狂奔 網封「在逃公主」

延伸閱讀

刷牙不用馬上漱口 含氟牙膏防蛀

刷牙不用馬上漱口 含氟牙膏防蛀
詐騙？戴2499元指環不易被推倒 業者要請「院士級科學家」說明

詐騙？戴2499元指環不易被推倒 業者要請「院士級科學家」說明
洗衣凝珠、牙膏… 肖戰演唱會伴手禮超實用 無差別寵粉獲好評

洗衣凝珠、牙膏… 肖戰演唱會伴手禮超實用 無差別寵粉獲好評

未經專業檢查 網購廉價假牙恐得不償失

未經專業檢查 網購廉價假牙恐得不償失

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外