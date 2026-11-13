貴州8歲童被老師打20分鐘抽搐、骨折 只因「沒帶課本」

貴州8歲女童因忘了帶課本，被老師體罰導致全身多處瘀青，甚至骨折。(取材自觀察者網)

貴州一名8歲女童因忘記帶語文課本，竟遭老師持近40公分長的戒尺毆打近20分鐘，直到倒地抽搐才停止。女童不僅手腳布滿瘀青，右手還出現骨折，事後回憶遭打過程仍充滿恐懼。事件引發網友憤怒，質疑老師已從管教變成暴力傷害，當地教育及公安部門已介入調查。

據觀察者網報導，事件發生於11月4日，貴州省仁懷市第四小學三年級女童瑤瑤（化名），當天早讀課因未攜帶語文課本，遭老師帶往辦公室體罰。

瑤瑤的姑姑杜女士向媒體表示，老師先在走廊責備孩子，接著將她帶進辦公室，使用近40公分長的戒尺持續毆打，整個過程將近20分鐘，直到孩子倒地抽搐才停手。

瑤瑤回憶：「老師先是在走廊上批評我，後來就帶我到辦公室。然後就用戒尺打我，一直打，我被打倒了，他還把我抓起來打。」

事後家人帶瑤瑤就醫，影像檢查顯示，她的右手掌骨幹骺端出現撕脫性骨折，手臂及腿部也有大面積瘀青。

杜女士心疼表示：「瑤瑤被打後的第二天生活都很難自理。」孩子不僅身體受傷，回想當天情景時仍感到害怕。

事件曝光後，引發網友強烈批評。許多人認為，忘記攜帶課本只是輕微疏忽，即使老師有教育懲戒權，也不應以戒尺長時間毆打學生，更何況已造成骨折等傷害。

部分網友也關注瑤瑤身為留守兒童的處境，認為父母不在身邊的孩子，若遭老師恐嚇，可能因害怕而不敢向家人求助，導致受傷情況無法及時被發現。

另有網友指出，老師確實需要適當的管教權限，但必須與學生的行為相稱，批評、提醒或符合規定的短時間罰站，不能演變成暴力體罰。

根據中國教育部「中小學教育懲戒規則（試行）」，教師可以在規定範圍內實施教育懲戒，但明確禁止以擊打等方式直接造成身體痛苦的體罰。

對此，仁懷市教育體育局工作人員證實，事件發生後，教育及公安部門均已介入調查，後續調查結果與處理情況，將統一對外公布。

目前涉事教師是否受到處分，以及案件是否涉及刑事責任，仍有待官方調查釐清。