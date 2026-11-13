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廣州男租屋第2天跳樓亡 3年後為何房東被判須賠23萬？

中國新聞組／北京13日電
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事發後家屬拍攝的現場畫面。（取材自中國新聞周刊）
事發後家屬拍攝的現場畫面。（取材自中國新聞周刊）

AI摘要

文章摘要整理：

廣州男子入住公寓2天後墜樓身亡，法院認定業者防護設施不合規並須賠償，房東也要負補充清償責任，業者已表明將再審。

廣東廣州一名男子入住公寓兩天後墜樓身亡，家屬事後認為公寓防護設施不符安全標準，向物業及房東求償。法院一審判物業負擔60%賠償責任，二審改判降為40%，須賠償家屬76萬餘元人民幣（幣值下同，約11.3萬美元），房東則須就業者的賠償責任負擔30%的補充清償責任。業者仍不服判決，表示將申請再審。

中國新聞周刊報導，2023年4月18日，34歲邢姓男子與妻兒入住廣州市海珠區一處公寓，兩天後從房間窗戶墜樓身亡。警方勘查後排除刑事嫌疑。根據警方詢問筆錄，邢男妻子當時表示，丈夫因兒子長期住院及家庭壓力，事發前曾與她爭吵，認為丈夫是想不開輕生，並稱對死因沒有異議。

事發一年多後，邢男家屬以公寓未盡安全保障義務為由，將實際經營公寓的青寓公司及原房東劉姓女子告上法院，要求賠償死亡賠償金、喪葬費及精神損害撫慰金共190萬餘元。家屬指出，公寓窗外防盜網與牆面連接處的固定設施不符合規範，防護強度不足，且窗戶沒有設置警示標誌。

青寓公司及房東則主張，邢男是自行破壞防盜網後跳樓，屬於自殺行為，業者不應承擔賠償責任。青寓公司負責人邢先生表示，公寓改裝後曾接受當地街道辦檢查，並取得房屋租賃備案登記證明，認為加裝防盜網已提高安全性。

廣州市海珠區人民法院2025年6月一審認定，涉案501房窗台距離地面僅23.5公分，低於相關建築規範要求的0.8公尺，且沒有足夠證據證明防盜網通過竣工驗收。法院認為，公寓業者提供的防護設施不符合安全標準，也未設置警示標誌，應承擔60%的賠償責任，金額為114.6萬餘元；邢男自身負擔40%責任。房東則須就業者的賠償責任負擔30%的補充清償責任，金額為34.4萬元。

青寓公司及房東不服一審判決，提出上訴。廣州市中級人民法院2026年9月二審認為，公寓改裝後窗台高度不符規範，防護設施不足，增加高處墜落風險；事發時現場僅有一名管理人員，且處於睡眠狀態，未能及時發現及處理異常情況，業者確實未盡安全保障義務。

不過，法院也認定邢男對自身行為應負較大責任，改判由邢男自行承擔60%，青寓公司負擔40%的賠償責任，須賠償家屬76萬餘元；房東則須就青寓公司的賠償責任負擔30%的補充清償責任，金額為23萬餘元。

對於二審結果，邢先生仍表示無法接受，已提交判後答疑申請書，後續將向上一級人民法院申請再審。邢男妻子則向媒體表示，警方調查記載的死因是高處墜落，不能據此認定丈夫自殺，希望業者盡快履行判決。

精華 FAQ

  • 該男子入住公寓2天後從房間窗戶墜樓身亡，家屬認為窗外防護設施、警示標誌與安全標準不足，因此向實際經營業者與房東提告求償。

  • 二審認定業者未盡安全保障義務，但男子自身應負較大責任，改判由男子承擔60%、青寓公司承擔40%，須賠償家屬76萬餘元。

  • 法院認為房東對業者的賠償責任需負30%補充清償責任，金額約23萬餘元；青寓公司與房東都不服判決，已表態將申請再審。

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