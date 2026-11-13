德芙廣告宣揚錯誤婚戀觀 遭罰80萬元
德芙官方旗艦店短視頻因把感情越界包裝成甜蜜體驗遭批評，上海普陀區市場監管局依廣告法對營運公司罰80萬元，品牌事後道歉並承諾改善審核機制。
AI摘要
文章摘要整理：
德芙官方旗艦店短視頻因把感情越界包裝成甜蜜體驗遭批評，上海普陀區市場監管局依廣告法對營運公司罰80萬元，品牌事後道歉並承諾改善審核機制。
德芙官方旗艦店一則以「趁男友不在跟曖昧對象分享巧克力」為賣點的短視頻，因宣揚錯誤婚戀觀遭到批評。上海市普陀區市場監管局認定，相關廣告將感情不忠行為包裝成「甜蜜體驗」，違背社會良好風尚，於2026年10月依法對營運業者上海宗正食品有限公司處以80萬元人民幣(約11萬2000美元)罰款。
綜合「上海市場監管」微信公眾號、觀察者網報導，2026年以來，長三角三省一市市場監管部門共查辦廣告違法案件1萬463件，罰沒金額5770萬元，並公布12起違法廣告典型案例，德芙廣告案為其中之一。
調查指出，上海宗正食品有限公司是快手平台「德芙官方旗艦店」的營運主體。該公司2026年8月自行設計、製作並發布推銷「德芙巧克力七彩繽紛禮盒」的短視頻，文案稱，女子向男友要了很久都沒拿到巧克力禮盒，卻趁男友不在時與曖昧對象分享，對方還開車兩小時送來，形容「很甜」。市場監管部門認為，這種表達將感情越界行為包裝成甜蜜體驗，宣揚錯誤婚戀觀。
事件起於8月23日，短視頻發布後引發網友批評，相關話題登上微博熱搜。德芙官方旗艦店客服起初回應稱，視頻是個人創作、不代表品牌立場，並表示不喜歡可以劃走，進一步引發爭議。涉事視頻其後下架。
德芙官方25日深夜在微博發布致歉聲明，表示涉事文案由第三方店鋪營運團隊創作發布，未嚴格執行品牌內容審核流程，但內容發布於德芙官方渠道，品牌仍須負責。聲明並承認文案表達及價值導向不當，客服回應也不恰當，已下架視頻，將加強人員培訓及內容審核機制。
2026年10月，上海市普陀區市場監管局依據中國廣告法相關規定，對上海宗正食品有限公司作出罰款80萬元的行政處罰。
因短視頻以「趁男友不在跟曖昧對象分享巧克力」作賣點，將感情不忠包裝成甜蜜體驗，被認為宣揚錯誤婚戀觀，違背社會良好風尚，因此引發輿論與監管介入。 上海市普陀區市場監管局依中國廣告法相關規定，認定上海宗正食品有限公司發布違法廣告，於2026年10月對其處以80萬元人民幣罰款。 德芙深夜發聲明道歉，承認文案與價值導向不當，也表示客服回應欠妥，已將影片下架，並將加強人員培訓與內容審核機制，避免類似問題再發生。
精華 FAQ
因短視頻以「趁男友不在跟曖昧對象分享巧克力」作賣點，將感情不忠包裝成甜蜜體驗，被認為宣揚錯誤婚戀觀，違背社會良好風尚，因此引發輿論與監管介入。
上海市普陀區市場監管局依中國廣告法相關規定，認定上海宗正食品有限公司發布違法廣告，於2026年10月對其處以80萬元人民幣罰款。
德芙深夜發聲明道歉，承認文案與價值導向不當，也表示客服回應欠妥，已將影片下架，並將加強人員培訓與內容審核機制，避免類似問題再發生。
上一則
英內政大臣：2019年港人示威定罪紀錄 不影響BNO申請
下一則