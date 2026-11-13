德芙廣告宣揚錯誤婚戀觀，遭罰80萬元。(取材自觀察者網)

AI摘要 文章摘要整理： 德芙官方旗艦店短視頻因把感情越界包裝成甜蜜體驗遭批評，上海普陀區市場監管局依廣告法對營運公司罰80萬元，品牌事後道歉並承諾改善審核機制。

德芙官方旗艦店一則以「趁男友不在跟曖昧對象分享巧克力 」為賣點的短視頻，因宣揚錯誤婚戀觀遭到批評。上海市普陀區市場監管局認定，相關廣告將感情不忠行為包裝成「甜蜜體驗」，違背社會良好風尚，於2026年10月依法對營運業者上海宗正食品有限公司處以80萬元人民幣(約11萬2000美元)罰款。

綜合「上海市場監管」微信 公眾號、觀察者網報導，2026年以來，長三角三省一市市場監管部門共查辦廣告違法案件1萬463件，罰沒金額5770萬元，並公布12起違法廣告典型案例，德芙廣告案為其中之一。

調查指出，上海宗正食品有限公司是快手平台「德芙官方旗艦店」的營運主體。該公司2026年8月自行設計、製作並發布推銷「德芙巧克力七彩繽紛禮盒」的短視頻，文案稱，女子向男友要了很久都沒拿到巧克力禮盒，卻趁男友不在時與曖昧對象分享，對方還開車兩小時送來，形容「很甜」。市場監管部門認為，這種表達將感情越界行為包裝成甜蜜體驗，宣揚錯誤婚戀觀。

事件起於8月23日，短視頻發布後引發網友批評，相關話題登上微博 熱搜。德芙官方旗艦店客服起初回應稱，視頻是個人創作、不代表品牌立場，並表示不喜歡可以劃走，進一步引發爭議。涉事視頻其後下架。

德芙官方25日深夜在微博發布致歉聲明，表示涉事文案由第三方店鋪營運團隊創作發布，未嚴格執行品牌內容審核流程，但內容發布於德芙官方渠道，品牌仍須負責。聲明並承認文案表達及價值導向不當，客服回應也不恰當，已下架視頻，將加強人員培訓及內容審核機制。

2026年10月，上海市普陀區市場監管局依據中國廣告法相關規定，對上海宗正食品有限公司作出罰款80萬元的行政處罰。