廣西女忍噪音8年 樓上娃從2個變5個 怒用1招反擊才安靜

周女以鋼鍋和iPad反擊樓上長期的噪音。（取材自都市快報橙柿互動）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西南寧一名女子長期忍受樓上鄰居噪音8年，屢次協調無果後改以刺耳聲音反制，雖獲部分網友支持，卻也引發對法律與鄰里衝突的討論。

廣西南寧00後周姓女子入住某大樓8年，樓上住戶的2個孩子經常日夜跑跳、拍球製造噪音，她持續多年溝通無果，基於敦親睦鄰，加上覺得「我想著小孩嘛，忍忍就算了，孩子大一點，會懂事一點。」就忍著，沒想到忍了8年，樓上跑跳的小孩從2個增加到5個，讓她終於崩潰，決定止用一口不鏽鋼鍋裝iPad播放刺耳聲音反擊樓上，她稱，此方法起到了一定作用，樓上會氣得跺腳，噪音也改善許多。

都市快報橙柿互動報導，周女婚後與丈夫入住公婆2012年在廣西南寧購置的房屋，至今已有8年，樓上住戶是一對做生意的兄弟，共用同一樓層，起先是兩個孩子經常在夜間光腳奔跑、玩滑滑車、拍籃球、跳繩，並伴有吼叫，噪音從傍晚五、六點持續至深夜11點多。此外，樓上還常有親友聚餐喝酒猜拳。

「我想著小孩嘛，忍忍就算了，孩子大一點，會懂事一點。」周女說，但接下來幾年，樓上動靜愈來愈大，她和老公向樓上這戶人家各種提醒，物業也多次上去提醒過，還向樓上鄰居寫紙條提醒，都沒有用。「你說白天有噪音我能理解，但是晚上各種噪音，樓下的我們真的是很痛苦。」

周女說，更讓她崩潰的是，樓上這對兄弟8年間先後生育5個孩子，年齡從2歲至9歲不等，她愈忍，樓上孩子愈多，製造的噪音反有增無減 。2023年，她與丈夫上樓協商時，還遭對方一名男子辱罵並揚言動手。長期噪音導致周女的婆婆心臟不適，最終與公公返回老家休養。

忍耐8年後，周女決定不忍了，她iPad放入不鏽鋼鍋，播放電鑽聲、摔門聲等刺耳噪音，貼在天花板上進行反制。

「對付惡鄰不需要再維持什麼體面，一個被樓上噪音影響8年的我……願我們都能打敗噪音。」周女以網名「超級甜」在社交平台上披露了自己對抗鄰居噪音8年才憋出的這項「絕招」，稱「之前我還是太體面了，和鄰居在電梯裡抬頭不見低頭見的。」但這種方法懟鄰居管用嗎？周姑娘說，「樓上氣得跺腳，還是很有用的。」

事件引發廣泛共鳴，不少網友表示「解氣」，但也有人認為「以暴制暴」的方式並不能根本解決問題，且存在法律隱患。