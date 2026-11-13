初代網紅夫妻情斷 男疑出軌女攝影師 澄清「沒穿她的褲子」

高迪向法院訴請離婚，否認出軌。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 網紅夫妻高迪與大美婚變升級為離婚訴訟，大美指控男方出軌與買水軍帶風向，高迪則否認相關說法，強調未對不起對方。

中國代網紅夫妻高迪與黑暗蘿莉大美近日傳出離婚消息，據了解，兩人已進入離婚訴訟流程，是大美主動提出而非雙方協商分手。11月12日凌晨，大美發文「言盡於此，緣盡於此」，確認11年感情終結，並曬出民事起訴狀，顯示高迪為原告、她本人為被告，案由為離婚糾紛。隨後，大美遭實名舉報涉嫌偷稅漏稅，逼得大美喊話高迪：「我是你的仇人嗎？為什麼這麼對我？」外傳兩人是因出軌離婚，但雙方均否認。

據青島新聞網、大河報報導，兩人約2014年相識相戀，育有三個孩子，2019年領證辦婚禮，曾多次經歷感情風波後和好，此次直接進入法律程序引發大量關注。高迪11月9日已先行發文宣布暫停全部線下活動、全額退款，並稱「風好大雨好冷，我沒對不起過大美。」

網友貼出高迪與女攝影師的合照。（取材自微博）

11月10日，大美回應稱，兩人確有矛盾但「沒有出軌」，根源是互相理解不了，決定先冷靜沉澱。

11月12日凌晨，大美再發文稱與高迪11年感情「言盡於此，緣盡於此」，確認離婚流程正在走，並曬出一份民事起訴狀，顯示是高迪到法院提告要求離婚，大美為被告。

大美喊話高迪：我是你的仇人嗎？為什麼這麼對我？（取材自微博）

同日，大美在評論區喊話高迪：我是你的仇人嗎？為什麼這麼對我，婚是你要離的我什麼都沒有說。連一句道歉沒等到，忙著買水軍帶節奏，我也真是無語了。並怒斥高迪的出軌對象是高迪的攝影師。

今天有網民爆料也質疑高迪出軌女攝影師，還貼出該名女子的照片。不過今天都遭到高迪方面否認，稱不能讓人受冤枉，自己刪除博文不是因為心虛，網傳他和女攝影師穿同款褲，其實褲子是自己買的，細節也不是同款，不存在穿別人褲子。另外，他確實去了黃子韜演唱會，但沒坐一起，演唱會是和童錦程坐一起，結束去小酒館拍視頻，酒都沒喝。

大美7月曾稱和高迪溝通變少，覺得沒人能管得了他，溝通時他說話態度極差，說不能跟她在一起了，受不了她了，指兩人溝通格外費勁，如同跨著外太空，只有碰到極端天氣才勉強聊上幾句。大美還在評論區質問高迪「婚是你要離的我什麼都沒有說」、「連一句道歉沒等到，忙著買水軍帶節奏」；高迪否認雇水軍，稱「可以詆毀我，別欺負大美。」

大美，本名名馬僖嘉，出生於吉林四平，其在快手平台上擁有百萬粉絲。

MC高迪，本名高佳琪，出生於吉林省松原市，網路主播、原創歌手、詞曲創作人。代表作品包括「一人飲酒醉」、「黑暗蘿莉」等。

兩人全平台粉絲總計約千萬，之前曾有統計稱若計入兩人在抖音等其他平台的小號或分身帳號，全網總計超5500萬，但如今粉絲數已減少。但平台信息顯示，大美官宣離婚後漲粉，其短視頻帳號11月11日粉絲總量368.3萬，當前粉絲總量369.1萬。