北京首醫大新生被詐180萬 交出現金、黃金、虛擬幣還轉帳

北京一名大一新生被電詐180萬元；示意圖。(取材自上觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 北京首都醫科大學一名大一新生遭假警察以辦案、保密與取保候審名義長期操控，線上線下共被騙近180萬元，警方雖攔截部分款項，仍造成重大損失。

近日，北京的首都醫科大學向全體師生發布反詐通報，一名今年入學的本科新生遭冒充公檢法人員的電信詐騙，先後取出20萬元人民幣(約2萬8000美元)現金及450克黃金，又購買37萬元虛擬貨幣、轉帳71萬元，線上線下累計轉付近180萬元。警方緊急止付攔截37萬元，實際損失仍達142萬餘元。

綜合現代快報、紅星新聞、海峽都市報報導，首都醫科大學保衛處工作人員12日證實，通報內容屬實，受騙者是今年入學的大一新生，款項追回難度較大。校方表示，已配合公安機關多輪復盤，並經學生同意公開其受騙經歷，提醒師生提高警覺。

學生自述，騙局始於9月23日一通陌生電話。對方聲稱其銀行帳戶涉及詐騙，要求前往上海嘉定分局處理。學生曾嘗試聯繫上海警方求證，但未能完成核實。騙子隨後要求他下載會議軟件進行視訊通話，並透過偽造的警徽背景、警服、警官證及立案文書等，逐步取得信任。

騙子以「案件保密」為由，禁止學生向家人、老師及警方查證，還謊稱警務和銀行系統遭犯罪集團滲透，洩密將使本人及家人遭報復，並傳送暴力及涉案素材製造恐懼。對方要求他搬離宿舍、入住酒店，切斷與父母、輔導員及室友聯繫，並教他編造理由應付詢問。

10月15日起，騙子以繳交「取保候審保證金」為由索財，利用學生對未來從醫及就業的顧慮施壓，又稱正常對公管道受到監控，要求以現金、黃金及虛擬貨幣交款。學生依指示取出20萬元現金及450克黃金，另購買37萬元虛擬貨幣，並轉帳71萬元。

期間，銀行及派出所人員曾詢問其異常情況，民警也到場勸阻，但學生因耳機仍連接騙子的語音，加上長期受到恐嚇及心理控制，未能及時識破騙局。