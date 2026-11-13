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南京女搬家9公里 工人言語恐嚇下 被迫支付1萬3千多元

中國新聞組／北京13日電
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江蘇南京警方接連發現搬家糾紛警情。(央視截圖)
江蘇南京警方接連發現搬家糾紛警情。(央視截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

南京警方破獲一起套路搬家詐騙案，業者先以低價廣告吸客，再於現場藉故加價並以恐嚇施壓，導致一名女子搬9公里被迫付1萬3900元。

江蘇南京警方近日偵破一起「套路搬」犯罪案件。一名女子搬家短短八、九公里，卻在搬運工人恐嚇下，被迫支付1萬3900元人民幣(約1930美元)。警方調查發現，涉案搬家公司先以網絡低價廣告吸引客戶，工人上門後再以各種理由坐地起價，甚至扣留物品、滯留住宅施壓。截至今年9月，警方三次集中收網，共抓獲嫌疑人83人，其中76人被採取刑事強制措施。

綜合央視新聞客戶端、新民晚報報導，南京警方接連接獲搬家糾紛報案，民眾反映客服原先報價四、五百元，工人到場後卻加收距離費、樓層費及大件搬運費，總價暴漲數倍。

南京市公安局雨花台分局刑事偵查大隊副中隊長陳鑫偉表示，多起案件都涉及工人以現場無電梯、物品太重或車輛無法抵達單元門口等理由加價，甚至按搬運距離收費。

江蘇南京警方接連發現搬家糾紛警情。(央視截圖)
江蘇南京警方接連發現搬家糾紛警情。(央視截圖)

警方調查發現，涉案公司先將價格報高，預留客戶砍價空間。例如客服報價400元，工人到場後可能喊價4000元，即使最後降至2000或3000元，仍遠高於原始報價。若客戶拒絕加價，工人便扣留物品或滯留住宅，並以恐嚇、威脅迫使客戶妥協；取消訂單者還可能被索取「空駛費」。

報導說，市民王女士搬家短短八、九公里的路程，在搬運工人的言語恐嚇下，竟然硬生生被迫支付了1萬3900元。

警方指出，涉案公司透過網絡搜索平台付費置頂廣告引流，並借用知名搬家公司名氣，以低價「一口價」招攬客戶。調查進一步發現，兩家搬家公司分別由白氏、沙氏家族主導，彼此有親屬關係，線上客服接單，線下車隊長主導加價，搬運工人配合施壓。

警方查明，團夥有明確分成制度，公司抽取63.5%，車隊分得36.5%；車隊長及司機先提取10%管理費，其餘由搬運工人均分。警方截至9月3次收網，抓獲83名嫌疑人，76人遭刑事強制措施。幾名主要嫌疑人涉嫌強迫交易罪，已移送檢察機關審查起訴。

警方提醒，民眾選擇搬家公司應優先考慮正規平台，並事先審核業者資訊；若報價明顯低於市場行情，應多方比較，避免落入低價引流、現場加價的陷阱。

江蘇南京警方接連發現搬家糾紛警情。(央視截圖)
江蘇南京警方接連發現搬家糾紛警情。(央視截圖)

精華 FAQ

  • 涉案公司先用網絡低價廣告吸引下單，等工人到場後再以距離費、樓層費、大件費等名目臨時加價，若客戶拒絕，便以扣留物品、滯留住宅等方式逼迫付款。

  • 報導中的王女士只搬了約8、9公里，卻在搬運工人的言語恐嚇下，被迫支付1萬3900元人民幣，金額遠高於原本客服報價的數百元。

  • 南京警方截至今年9月共3次集中收網，抓獲83名嫌疑人，其中76人被採取刑事強制措施；幾名主要嫌疑人涉嫌強迫交易罪，已移送檢察機關審查起訴。

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