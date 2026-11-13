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保母縱火案／男事主林生斌曬報警單：沒移民、一直住杭州

中國新聞組／北京13日電
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2017年6月22日，林生斌的妻子朱小貞及三名孩子不幸遇難。當時身在外地的林生斌...
2017年6月22日，林生斌的妻子朱小貞及三名孩子不幸遇難。當時身在外地的林生斌在事後表現出極度悲痛的形象，獲得全網極大的同情與關注。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

林生斌發聲明澄清未移民澳洲、長期住杭州，並否認出軌、家暴與涉案傳言，但其生子時間與公益、賠償等爭議仍引發網民質疑。

林生斌的妻子朱小貞和三個孩子九年前在「杭州保母縱火案」中被燒死，事後林生斌因「深情人設」感動全網，卻因被爆出住澳洲富人區、出軌等傳言被指人設翻車。林生斌五年後不忍了，昨在微博發聲明，稱他近五年一直住杭州，否認移民澳洲富人區等說法，並曬報警回執單稱已對「陰謀論者」依法追責。不過不少網民對其說法存疑，甚至算出他在縱火案後僅兩年就另結新歡，也未回應承諾的基金會為何至今未落地。

林生斌昨發布「嚴正澄清聲明」指出，關於網傳他和家人「移民澳洲、定居富人區、子女入讀當地私立學校」等謠言在全網大肆傳播，「本人近五年來一直居住於杭州，從未出國。所謂本人及家人移民澳洲、居住富人區、子女入讀當地私立學校等說法，純屬捏造。」

他並重申自己是「保母縱火案」的受害者，而不是某些陰謀論者口中的「幕後策畫者」。林生斌同時否認婚內出軌、家暴，稱與現任妻子「沒有任何有愧於故人的交集」；否認「鎮魂井」、「鎮魂墓」等迷信傳言，稱墓址系與朱家親屬共同選定；同時也否認「天價賠償金」，稱「向朱家父母支付的款項遠超法定繼承份額，均通過官方機構渠道支付。」

對於為何沉默了五年，他解釋並非默認謠言，而是不願占用公共空間，選擇通過民事訴訟、刑事自訴等法律途徑維權，「我只是一個普通人，也有做得不對的地方，願意為自己的行為負責、承擔相應後果，但無中生有的污衊，我絕不接受。」

而關於網民質疑他的生子時間，林生產在聲明中稱「本人有且僅有一個孩子，出生於事發四年之後。」有律師指出時間線存在矛盾：若孩子2021年6月出生，倒推懷孕約在2020年9月，距事發僅兩年多而非四年，且其2019年11月已與現任確定關係，網民自然很難接受有「深情人設」的林生斌，在事發後兩年就走出喪妻和喪子之痛並另結新歡。

聲明發布後仍引來輿論質疑，主要集中在點：一、「有且僅有一個孩子」措辭被批評漠視在火災中遇難的三名親生子女，認為用詞冷漠；二、未回應此前公開承諾的「潼臻一生」公益基金會為何至今未落地、直播帶貨公益捐款去向等；三、賠償分配帳目未公開；四是認為聲明多為口頭陳述，缺少可公開核驗的憑證。

精華 FAQ

  • 他在聲明中表示，近5年一直居住於杭州，從未出國，也沒有移民澳洲、定居富人區或讓子女就讀當地私校，並稱相關說法都是捏造。

  • 林生斌重申自己是杭州保母縱火案的受害者，不是所謂幕後策畫者；同時否認婚內出軌、家暴等說法，並表示已透過法律途徑追究造謠者責任。

  • 主要因為他對生子時間的說法與外界推算有落差，且未交代潼臻一生基金會、直播公益捐款與賠償分配帳目等問題，讓許多人認為證據仍不足。

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