河北20歲男遭多人拘禁毆打20天 瘦至30公斤 獲救次日亡

小朋生前照片。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)

AI摘要 文章摘要整理： 河北邯鄲20歲男子小朋被多人以追討欠款為由拘禁毆打20天，獲救後隔日死亡，檢方已起訴5人，案件仍待法院審理。

今年2月3日，距離春節 還有不到半個月，生活在河北邯鄲市館陶縣的20歲男子小朋（化名）卻在家中去世。1月10日左右，小朋被多人以索要欠款為由帶至酒店，期間遭到至少八人的毆打、辱罵。1月30日，警方將小朋解救。2月2日傍晚，小朋被送回家中，3日凌晨在家中去世。之後，公訴機關以涉嫌非法拘禁罪起訴其中五人，案件11月9日在館陶縣人民法院開庭，不久後休庭。

紅星新聞報導，檢察機關起訴書顯示，馮某等多人以追討欠款為由，先後將小朋帶往館陶縣多家酒店，持續限制其人身自由，期間多次毆打、辱罵，並不讓他正常飲食。參與拘禁、虐待者共八人，其中3人在案發時未滿18歲。

小朋母親李女士表示，自己早年與孩子父親離婚，兒子高中畢業後沒有繼續升學，平時有時在家，有時多日不歸。她不知道兒子在外欠錢，也不認識拘禁他的人。1月30日警方通知她兒子涉及案件，2月2日傍晚將人送回家時，小朋已瘦得皮包骨，身上有多處傷痕。

李女士說，兒子身高約190公分，去世時體重僅30公斤。小朋曾向她講述被關在酒店及遭虐待的經過，但因害怕到醫院後再遭毆打，不願就醫。

檢察機關指出，司法鑑定認定小朋死於結核病合併間質性心肌炎，導致急性呼吸、循環功能衰竭；自身疾病是根本死因，拘禁期間遭毆打及無法正常飲食等行為，也對死亡起到一定促進作用。

檢方以非法拘禁罪起訴其中五人，包括兩名成年人及三名未成年人，認為被告非法剝奪他人人身自由並致人死亡，應追究刑事責任。案件11月9日開庭後不久休庭。受害者方律師認為，仍須釐清小朋是否確實欠款，以及涉案者行為究竟構成非法拘禁罪或故意傷害罪。

據報導，經聯繫館陶縣公安局城關派出所、館陶縣人民法院及人民檢察院相關工作人員，對方均表示無法透露更多情況。