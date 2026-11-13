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河北20歲男遭多人拘禁毆打20天 瘦至30公斤 獲救次日亡

中國新聞組／北京13日電
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小朋生前照片。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)
小朋生前照片。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)

AI摘要

文章摘要整理：

河北邯鄲20歲男子小朋被多人以追討欠款為由拘禁毆打20天，獲救後隔日死亡，檢方已起訴5人，案件仍待法院審理。

今年2月3日，距離春節還有不到半個月，生活在河北邯鄲市館陶縣的20歲男子小朋（化名）卻在家中去世。1月10日左右，小朋被多人以索要欠款為由帶至酒店，期間遭到至少八人的毆打、辱罵。1月30日，警方將小朋解救。2月2日傍晚，小朋被送回家中，3日凌晨在家中去世。之後，公訴機關以涉嫌非法拘禁罪起訴其中五人，案件11月9日在館陶縣人民法院開庭，不久後休庭。

紅星新聞報導，檢察機關起訴書顯示，馮某等多人以追討欠款為由，先後將小朋帶往館陶縣多家酒店，持續限制其人身自由，期間多次毆打、辱罵，並不讓他正常飲食。參與拘禁、虐待者共八人，其中3人在案發時未滿18歲。

小朋母親李女士表示，自己早年與孩子父親離婚，兒子高中畢業後沒有繼續升學，平時有時在家，有時多日不歸。她不知道兒子在外欠錢，也不認識拘禁他的人。1月30日警方通知她兒子涉及案件，2月2日傍晚將人送回家時，小朋已瘦得皮包骨，身上有多處傷痕。

李女士說，兒子身高約190公分，去世時體重僅30公斤。小朋曾向她講述被關在酒店及遭虐待的經過，但因害怕到醫院後再遭毆打，不願就醫。

檢察機關指出，司法鑑定認定小朋死於結核病合併間質性心肌炎，導致急性呼吸、循環功能衰竭；自身疾病是根本死因，拘禁期間遭毆打及無法正常飲食等行為，也對死亡起到一定促進作用。

檢方以非法拘禁罪起訴其中五人，包括兩名成年人及三名未成年人，認為被告非法剝奪他人人身自由並致人死亡，應追究刑事責任。案件11月9日開庭後不久休庭。受害者方律師認為，仍須釐清小朋是否確實欠款，以及涉案者行為究竟構成非法拘禁罪或故意傷害罪。

據報導，經聯繫館陶縣公安局城關派出所、館陶縣人民法院及人民檢察院相關工作人員，對方均表示無法透露更多情況。

精華 FAQ

  • 檢方指稱，馮某等人以追討欠款為由，將小朋帶到多家酒店長期限制自由，期間多次毆打、辱罵，並且不讓他正常飲食，整體時間約20天。

  • 警方在1月30日將小朋解救，2月2日傍晚把他送回家，但他已極度消瘦、滿身傷痕，3日凌晨便在家中死亡，家屬稱他曾因害怕而拒絕就醫。

  • 檢方以非法拘禁罪起訴其中5人，認為其行為致人死亡；鑑定則指小朋死於自身疾病，但拘禁、毆打與禁食有促進死亡作用，律師仍盼釐清欠款與罪名。

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