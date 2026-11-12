講好400元搬家暴漲變4千 南京警破獲「套路搬」集團逮83人

江蘇南京警方近日破獲由白氏與沙氏兩大親屬家族操控的「套路搬」犯罪集團。(取材自央視新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 南京警方破獲以白氏、沙氏家族操控的搬家詐騙集團，透過低價引流後現場強行加價，累計逮捕83人並將主要嫌犯移送起訴。

原本講好400元「一口價」搬家，貨品一上車竟當場坐地起價翻倍到4000元(人民幣，以下同，約600美元)，甚至遭工人威脅「光腳的還怕你穿鞋的」。江蘇南京警方近日破獲由白氏與沙氏兩大親屬家族操控的「套路搬」犯罪集團，截至今年9月先後三次集中收網逮捕83名嫌犯，其中76人被採取刑事強制措施，主要嫌犯因涉嫌強迫交易罪已移送檢察機關審查起訴。

央視新聞報導，這起連環消費糾紛源於南京市公安局雨花台分局接獲大量報警，多位民眾投訴搬家公司線上線下報價天差地別。

警方調查發現，涉案的兩家搬家公司在網路搜尋平台透過付費置頂廣告占榜引流，並蹭名知名搬家公司以低價「一口價」誘客；一旦客戶下單且物品搬上車後，現場車隊長便主談加價，搬運工則配合造勢，以沒有電梯、距離費、樓層費或大件拆卸費等理由強行抬價，並留出砍價空間製造讓步假象。

其中，市民王女士僅搬運短短八、九公里路程，就在工人言語恐嚇下被迫支付13,900元，遠高於她從上海搬到南京僅花4,000元的價格。

當事人王先生談妥400元一口價卻被加價至2,000多元，遭搬運工徐某威脅「打你幹什麼，就是打了人又怎麼樣？光腳的還怕你穿鞋的，你房子在這個地方，除非你把房子賣掉」，最終在警方調解下補付100元了事。

若客戶不接受提價要求取消，工人便索討「空駛費」，線上客服更辱罵客戶「四、五個人給你工作，人工不給錢，誰給你工作。現在哪個搬家公司500元給你工作啊？你想馬兒跑，又想馬兒不吃草」。

報導指出，警方成立專案小組串並分析後，查明該集團由白氏與沙氏家族分別主導兩家搬家公司，內部利益深度綁定並訂有明確分成規則：公司抽成63.5%，車隊整體抽成36.5%，其中車隊長與司機先提取10%管理提成，其餘由搬運工均分。

南京市公安局雨花台分局刑事偵查大隊副大隊長王剛提醒，市民選擇搬家公司應前往正規平台審核，若報價明顯低於市場價格需多留心比較；南京市公安局刑事偵查支隊掃黑除惡大隊大隊長劉偉指出，當前黑惡犯罪正從傳統「硬暴力」轉向披著合法外衣的「軟暴力」，公安機關已搭建模型加強類案串並打擊此類新型違法犯罪。

江蘇南京警方近日破獲由白氏與沙氏兩大親屬家族操控的「套路搬」犯罪集團。(取材自央視新聞)