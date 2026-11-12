浙男委託代購彩券中825萬 店主私吞挨告、父母連帶賠

中國福利彩票創造不少百萬富翁；示意圖。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 浙江法院審理一起代購彩券糾紛，認定店主王某私吞中獎獎金並轉移給家人違約，最終判其補付剩餘獎金及利息，父母也須在受領範圍內連帶賠償。

委託買彩券 喜中825萬餘元大獎，竟遭店主私吞兌獎並轉移資產。浙江湖州市南潯區人民法院近日公布一審判決書，嚴姓男子委託彩票店主王某代購彩票中得稅後660萬餘元獎金(人民幣，下同，約99萬美元)，不料王某竟私自領款並將資金轉給父母與岳父帳戶；雙方原本和解協議讓利100萬元，但王某支付279萬元後便賴帳不付，法院最終判令王某須償還剩餘281萬餘元獎金及利息，其父親名下公司與母親亦須在轉帳額度內承擔連帶清償責任。

紅星新聞報導，判決書揭露，嚴某長期透過某平台委託王某購買彩票。2025年11月5日，嚴某指示王某購買「前區 01、05、08、19、18、27、30，後區 06、07」等三組彩票，當晚開獎中得一等獎。

由於彩票未實際交付，王某於11月6日上午私自支取稅後獎金6,600,728元，隨後於中午12時許向父親沈甲100%持股的某公司轉帳230萬元、13時向岳父何乙轉帳100萬元（後已分兩筆返還），並於11月7日向母親沈乙轉帳505,300元。

嚴某發現後多次交涉並起訴，雙方於同年12月2日簽訂和解協議，約定由嚴某取得5,600,728元、王某留存100萬元；王某隨後分三次共支付279萬元後，餘下2,810,728元便拒不給付，嚴某遂二度提告並主張100萬元讓利無效，連同本息共索討3,810,728元及利息。

報導指出，法院審理認為，雙方已形成委託合同關係，彩票所有權歸嚴某所有；且和解協議係雙方真實意思表示並合法有效，因此未支持嚴某撤銷100萬元讓利之主張，但認定王某未足額支付餘款構成根本違約，判令其全額支付剩餘獎金2,810,728元及利息。

此外，法院查明某公司與母親沈乙為王某提供帳戶且在保全措施前將資金轉走，屬於幫助實施侵權行為，故判令某公司與父親沈甲在230萬元內承擔連帶清償責任，母親沈乙則在505,300元內承擔連帶責任；至於岳父何乙因已全數返還款項、妻子何甲則因缺乏證據證明涉案或資金用於夫妻共同生活，均無須擔責。