又傳天價切糕？撞壞300斤被索賠2萬 女駕駛一句話讓網友吵翻

山東女駕駛撞翻一個賣切糕的三輪車，車上300多斤切糕灑落在地，攤主索賠2萬多元人民幣。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 山東濰坊女駕駛撞翻切糕攤車後，因300多斤切糕按80元一斤索賠逾2萬元，引發網友對價格是否合理的激烈爭論。

山東一名女駕駛近日開車時不慎撞翻一輛賣切糕的三輪車，車上300多斤切糕灑落在地，攤主要求依照每斤按80元（人民幣，下同）賠償，核算損失2萬多元。引發熱議的是，女駕駛並未認為這是「天價切糕」，反而覺得「還算公道」，自認全責並已報保險 理賠。事件經報導後，讓兩派網友吵翻，一派認為價格合理，較多數的另一派則覺得是獅子大開口，紛紛呼籲「遠離切糕」。

據正觀新聞報導，11月11日，「女子撞翻300斤切糕賠償2萬多元」登上熱搜引發熱議。事件發生在11月9日，山東濰坊的段女士開車轉彎時不慎撞翻一輛賣切糕的三輪車，車上的切糕灑了一地。

段女士稱，攤主說切糕80元一斤，一共300多斤，要求她賠償2萬多元；她認為，切糕密度大、分量重，從新疆運來的，對方報價還算公道，保險公司正在協商理賠。

不過300多斤切糕究竟值多少錢、保險公司最終會按照什麼標準定損，也成為網友關注的焦點。據了解，切糕是一種以糯米、堅果、果脯等為主要原料製作的傳統食品，原料密度較大，重量往往比普通糕點更重；由於部分切糕使用核桃、葡萄乾等原料，製作成本和銷售價格也會受到配料、工藝及產地等因素影響。

不少網友在第一時間就想起早年天價切糕宰客的負面傳聞，認為該攤主坐地起價，「撞翻300斤切糕賠償2萬多元太貴了」、「切糕不是80一斤，是80一兩」、「一個神奇的存在」、「幾年前有人已經傾家蕩產了」、「遠離切糕」、「大姐真勇啊」、「我當年買了寬2cm高15cm長20cm的一片花了136」。

也有網友認為：「只要不是騙保，按價賠，糕保險公司帶走」、「合理的吧，切糕上面都是果脯啊」、「一斤80元算便宜的了」、「堅果果乾成本高，加上長途運輸損耗，定價並非憑空亂喊」。

據大河報，切糕（瑪仁糖）以核桃仁、巴旦木、葡萄乾等堅果果乾加糖漿壓實製成，原料和運輸成本本身不低，有從業者估算綜合成本約30到60元/斤，80元/斤應屬正常零售區間，但仍有不少網友因早年「天價切糕」印象而質疑。