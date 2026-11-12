18歲少女染18種HPV遭質疑 醫師：極其少見 別急著貼標籤

HPV分型檢測。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州18歲少女因外陰疼痛就醫，確診尖銳濕疣並檢出18種HPV亞型陽性，其中10種為高危型，醫師提醒此類病例少見，且感染不應被簡化為私生活評價。

浙江省杭州市18歲女孩玲玲因外陰持續疼痛半月就診，醫師檢查發現其外陰長了菜花狀贅生物，確診外陰尖銳濕疣，並一次性檢出18種HPV亞型陽性，其中10種為高危致癌型，醫師稱這種多重混合感染臨床極其少見。話題昨衝上熱搜，相關評論區有大批網友質疑是「生活不檢點」造成這種多重混合感染。有醫學博主說，性接觸確實是HPV最主要的傳播途徑，但並非唯一途徑，在未了解感染原因前，不宜把HPV陽性等同於「私生活亂」。

據澎湃新聞報導，近日，杭州市臨平區婦幼保健院婦科接診了一例極其少見的HPV多重感染病例。年僅18歲的玲 玲來杭州探親，半個月來外陰隱隱疼痛，總覺得有異物感，最近難受得愈來愈厲害，正常生活都受影響。專科查體發現其外陰長了典型的菜花狀贅生物，從外觀來看很像尖銳濕疣。

為了查清到底感染了哪些病毒，醫師給她做了高精度HPV分型檢測，結果讓人意外：一共查出18種HPV亞型同時陽性，感染的亞型多、病毒載量很高。

值得高度警惕的是，在18種陽性亞型中，包含10種高危致癌型HPV，是誘發宮頸上皮內病變甚至進展為宮頸癌的核心風險亞型。一次性多重混合感染18種亞型且高危占比極高，意味著患者病毒暴露時間長、感染複雜、遠期癌變風險顯著升高。接診醫師結合玲玲的症狀、專科體徵及精準HPV分型結果，最終確診為外陰尖銳濕疣、HPV多重高危感染，目前正在積極治療中。

醫師提醒，尖銳濕疣由人乳頭瘤病毒感染所致，多表現為生殖器部位菜花狀贅生物，可伴隨疼痛、異物感。該患者同時合併多亞型HPV混合感染，尤其是多種高危型持續感染，遠期存在宮頸病變風險，需規範治療並長期隨訪複查。

此病例被媒體報導後隨即上了熱搜，不少網友質疑是否因「生活不檢點」造成這種罕見感染，紛紛留言：「潔身自好很重要」、「我會保護好自己」、「太嚇人了，年輕人真的要重視HPV疫苗」、「還好早點查出來了」、「太扎心了，父母該有多痛苦」、「好可憐的女孩子，好好治療」、「這孩子幹啥了？」、「先別著急去評判，小姑娘治病壓力已經很大了」、「但是尖銳濕疣肯定是性生活吧」。

對此，有醫學博主表示，性接觸確實是HPV最主要的傳播途徑，但並非唯一途徑，皮膚黏膜密切接觸、間接接觸汙染物品等非性途徑也存在，只是概率較低。此外，HPV潛伏期可長達數周至數年，男性感染後常無症狀、也無常規篩查。而且，哪怕只有單一固定性伴侶，也有可能被感染。把HPV陽性等同於「私生活亂」，既不符合醫學事實，也會讓感染者因羞恥而不敢就醫，反而延誤處理。