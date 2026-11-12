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27歲網紅疑直播拚酒猝逝 家屬：對方要求喝20瓶

中國新聞組／北京12日電
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抖音知名網紅「瘋狂小馬哥」近日驚傳猝逝，得年僅27歲。（抖音@潮新聞）
抖音知名網紅「瘋狂小馬哥」近日驚傳猝逝，得年僅27歲。（抖音@潮新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

抖音網紅「瘋狂小馬哥」27歲猝逝，家屬指其在直播連線或聚會中被催喝20瓶酒後倒下，警方已介入，責任歸屬仍待調查。

中國抖音知名網紅「瘋狂小馬哥」近日驚傳猝逝，得年僅27歲，引來大批粉絲震驚。外傳他是在挑戰拍蟻窩時遭紅火蟻叮咬身亡，小馬哥的妹妹昨出面證實哥哥的噩耗並澄清死因，稱哥哥是在與其他博主進行直播連線「打PK」時，被對方要求喝下20瓶酒，卻在喝到一半時猝死，家屬將在辦完後事後追究對戰博主及直播平台的相關責任。目前警方已介入此案。

據新京報報導，11月11日，家屬在社交網絡表示，博主「瘋狂小馬哥」是在11月8日被送往醫院搶救，當時已無生命體徵，搶救無效於11月8日離世。

由於此前該博主曾更新「掏蟻窩」、「摘馬蜂窩」等視頻，一度傳出他是被紅火蟻蜇傷致死。不過博主妹妹稱，事發時哥哥正與其他博主直播連線「打PK」，被對方要求喝20瓶酒，喝到中途猝死，死因與紅火蟻無關。

博主妹妹表示，事發前母親不知道哥哥在做危險直播，父親已於2025年去世，家屬將在處理完後事後追究PK對手與平台責任。

據畢節織金縣牛場鎮政府人員表示，確有此事，公安機關已介入處理。

另有媒體報導，有觀看直播的網友回憶稱，當時實際是線下與朋友聚會喝酒並開了直播，並非直播PK，有知情人士也透露不是直播PK，與家屬說法存在出入，具體經過仍待調查。「瘋狂小馬哥」在全平台約有50萬粉絲。

據律師表示，27歲的「瘋狂小馬哥」作為完全民事行為能力人，理應知曉短時間內大量飲酒的巨大風險，自身可能需要承擔主要責任。若直播錄屏等證據能證明對方存在持續言語刺激、施壓，或在看到其狀態不對時仍繼續逼酒等行為，則可能需承擔相應的民事侵權賠償責任。直播平台對酗酒等危害健康的懲罰式PK內容負有內容巡查、及時斷播等安全保障義務，若未盡到此義務，可能需承擔相應的民事責任。

精華 FAQ

  • 家屬表示，小馬哥並非因紅火蟻叮咬身亡，而是在與其他博主連線或聚會飲酒時，被要求喝下20瓶酒，喝到一半便猝死。

  • 外界一度傳聞他是拍攝掏蟻窩、摘馬蜂窩影片時遭紅火蟻蜇傷致死，但妹妹已出面澄清，強調真正死因與紅火蟻無關。

  • 警方已介入，家屬也打算追究對戰博主與平台責任。律師指出，若有逼酒或言語施壓證據，對方與平台都可能承擔相應民事責任。

抖音 猝死

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