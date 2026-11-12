張雪突改口 冠軍車拍賣款「1原因」不捐給韓紅基金會了

張雪在直播中改口，稱冠軍賽車拍賣所得款項不捐贈給韓紅愛心慈善基金會。（取材自IT之家）

AI摘要 文章摘要整理： 張雪原本承諾將53號冠軍賽車拍賣款捐給韓紅基金會，後來突然撤回並改為資助中國小車手，引發外界對其理由、基金會公信力與公益透明度的熱議。

張雪機車 創始人張雪原本稱要將11月22日嘉年華活動中拍賣 53號冠軍賽車 、並將所得款項捐贈給韓紅愛心慈善基金會，但他11月10日又改口稱不捐給韓紅基金會了，稱「後面發生了一些事情，我內心是有些質疑」，但未說明具體質疑。韓紅基金會今回應稱「公益源於自願」，尊重捐贈人選擇。「張雪改口了」隨即上了熱搜，有網民支 持張雪做法，「善款不應進私人腰包」，也有網民質疑張雪做法對基金會公信力是巨大打擊。

據IT之家報導，張雪於今年5月21日在冠軍車復刻版交付儀式上公開表示，賽季末將拍賣德比斯駕駛的53號真車及獎盃，所得款項全部捐給韓紅愛心慈善基金會。

但到了11月10日，他發視頻推翻上述承諾，宣布拍賣照常於11月22日嘉年華進行，但拍賣款連同門票收入全部用於資助中國小車手成長，若款項充裕還可能為小車手搭建歐洲培訓與晉升通道。

張雪並解釋稱：「之前我有許諾過把我們真實的賽車拍賣，用於捐款給某某慈善基金會，但是後面發生了一些事情，其實我內心是有些質疑的，就此說明前面的許諾失效。」

輿論普遍認為，張雪改口可能與北京韓紅愛心慈善基金會在2026年6月底至8月期間爆發多起輿論爭議與財務透明度質疑有關。韓紅基金會今年8月因救護車採購項目被舉報，涉及合作方資質與採購價格爭議，供應商被立案調查尚無結論；基金會公布的2026年三季度月捐收入較前兩季度下滑超40%。

不過張雪並未明確將質疑指向這些事件，兩者因果關係未獲證實。

張雪此次推翻承諾引來網民不同看法。支持方認為捐款純屬個人自由，善款沒有進私人腰包，直接反哺國內賽車青訓「更落地」，有人還建議張雪乾脆成立自己的愛心基金會。

質疑方則指出，公開承諾又高調撤回、只拋「質疑」卻不給證據，對基金會公信力是巨大打擊，也可能消耗張雪自身的公共信任；另有網民追問，個人主導的資助項目同樣需要透明的監管與公示。

法界人士則表示，公開捐贈承諾雖未簽書面協議，仍可能構成捐贈合同，依「慈善法」，基金會有權要求交付。至於張雪所稱「內心質疑」，一般難以構成法定免責事由；但基金會已表態尊重選擇，實際起訴可能性較低。