我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／哥哥坦承站錯邊 梅根與82歲老爸的恩怨情仇

紐約周末濕冷 將驟降10-15℉ 高地恐飄雪

張雪突改口 冠軍車拍賣款「1原因」不捐給韓紅基金會了

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雪在直播中改口，稱冠軍賽車拍賣所得款項不捐贈給韓紅愛心慈善基金會。（取材自IT...
張雪在直播中改口，稱冠軍賽車拍賣所得款項不捐贈給韓紅愛心慈善基金會。（取材自IT之家）

AI摘要

文章摘要整理：

張雪原本承諾將53號冠軍賽車拍賣款捐給韓紅基金會，後來突然撤回並改為資助中國小車手，引發外界對其理由、基金會公信力與公益透明度的熱議。

張雪機車創始人張雪原本稱要將11月22日嘉年華活動中拍賣53號冠軍賽車、並將所得款項捐贈給韓紅愛心慈善基金會，但他11月10日又改口稱不捐給韓紅基金會了，稱「後面發生了一些事情，我內心是有些質疑」，但未說明具體質疑。韓紅基金會今回應稱「公益源於自願」，尊重捐贈人選擇。「張雪改口了」隨即上了熱搜，有網民支 持張雪做法，「善款不應進私人腰包」，也有網民質疑張雪做法對基金會公信力是巨大打擊。

據IT之家報導，張雪於今年5月21日在冠軍車復刻版交付儀式上公開表示，賽季末將拍賣德比斯駕駛的53號真車及獎盃，所得款項全部捐給韓紅愛心慈善基金會。

但到了11月10日，他發視頻推翻上述承諾，宣布拍賣照常於11月22日嘉年華進行，但拍賣款連同門票收入全部用於資助中國小車手成長，若款項充裕還可能為小車手搭建歐洲培訓與晉升通道。

張雪並解釋稱：「之前我有許諾過把我們真實的賽車拍賣，用於捐款給某某慈善基金會，但是後面發生了一些事情，其實我內心是有些質疑的，就此說明前面的許諾失效。」

輿論普遍認為，張雪改口可能與北京韓紅愛心慈善基金會在2026年6月底至8月期間爆發多起輿論爭議與財務透明度質疑有關。韓紅基金會今年8月因救護車採購項目被舉報，涉及合作方資質與採購價格爭議，供應商被立案調查尚無結論；基金會公布的2026年三季度月捐收入較前兩季度下滑超40%。

不過張雪並未明確將質疑指向這些事件，兩者因果關係未獲證實。

張雪此次推翻承諾引來網民不同看法。支持方認為捐款純屬個人自由，善款沒有進私人腰包，直接反哺國內賽車青訓「更落地」，有人還建議張雪乾脆成立自己的愛心基金會。

質疑方則指出，公開承諾又高調撤回、只拋「質疑」卻不給證據，對基金會公信力是巨大打擊，也可能消耗張雪自身的公共信任；另有網民追問，個人主導的資助項目同樣需要透明的監管與公示。

法界人士則表示，公開捐贈承諾雖未簽書面協議，仍可能構成捐贈合同，依「慈善法」，基金會有權要求交付。至於張雪所稱「內心質疑」，一般難以構成法定免責事由；但基金會已表態尊重選擇，實際起訴可能性較低。

精華 FAQ

  • 他原先表示要把53號冠軍賽車拍賣所得全數捐給韓紅愛心慈善基金會，但11月10日改口，說拍賣款與門票收入將改用於資助中國小車手成長，甚至協助歐洲培訓通道。

  • 張雪表示後面發生了一些事情，讓他對原本的捐贈承諾「內心有些質疑」，因此認為前面的許諾失效；但他沒有交代具體質疑內容，也未明確指向任何事件。

  • 外界認為公開承諾又撤回，可能衝擊基金會公信力，也有人支持資源回到賽車青訓；韓紅基金會則回應「公益源於自願」，尊重捐贈人選擇，並未與張雪正面衝突。

賽車 拍賣 張雪機車

上一則

終於拿回1000元 杭州男退特斯拉電動皮卡 等7年才拿到訂金

延伸閱讀

張雪稱員工今年薪資很大機率普漲10% 先前校招被嫌低

張雪稱員工今年薪資很大機率普漲10% 先前校招被嫌低
整理包／修車學徒成創業者 「張雪機車」揚名國際也惹來爭議

整理包／修車學徒成創業者 「張雪機車」揚名國際也惹來爭議
母曾抵押房支持事業 張雪自爆拉黑親媽：不聽勸 總是受訪

母曾抵押房支持事業 張雪自爆拉黑親媽：不聽勸 總是受訪
中國張雪機車義大利接連遭竊…這次機油蓋、後照鏡都被偷

中國張雪機車義大利接連遭竊…這次機油蓋、後照鏡都被偷

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放
老翁在美市集賣四川冒菜 地道風味賣出400%利潤率

老翁在美市集賣四川冒菜 地道風味賣出400%利潤率