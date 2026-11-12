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28歲中國留學生在澳遇襲被砍斷兩指 5萬澳元醫藥費又遭騙

中國新聞組／北京12日電
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方先生稱被砍斷兩根手指。（取材自極目新聞）
方先生稱被砍斷兩根手指。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

一名在墨爾本的28歲中國留學畢業生遭持刀襲擊致兩指被砍斷，事後又傳出54000澳元醫療費遭友人騙走，警方正追查案件。

一名在澳洲墨爾本的28歲中國留學畢業生在社交媒體發文稱，他在當地遭人持刀襲擊，兩根手指被砍斷，事後還被朋友勞拉（中文化名：吳某某）騙走了手術及醫療費用54000澳元，其已在當地報警，並嘗試聯繫中國駐墨爾本總領館尋求幫助。

據極目新聞報導，這名留學畢業生方先生表示，他是石家莊人，此前在墨爾本蒙納士大學留學，目前已經畢業。11月8日凌晨，他受邀來到房東的公寓打撲克，期間因為經濟糾紛和房東發生了一些小的爭執，房東邀請的其他朋友為替房東出頭，就和他打了起來，其中一人衝進廚房拿刀砍傷了他的膝蓋，並砍斷了他的兩根手指。

方先生表示，襲擊他的人林某此前有犯罪前科，還上過當地的新聞，事發後，林某就逃跑了，目前警方還在追查其下落。

事發後，方先生向家人朋友籌集醫藥費用54000澳元，「我在澳洲只有一張當地的銀行卡，並且之前丟失了一直沒有去補辦，我就讓家人朋友先將這筆錢轉到了勞拉的銀行帳號中，想著讓她幫我交一下醫藥費用，沒想到她收到錢之後就再也聯繫不上了。」

方先生表示，勞拉是他在當地認識的一名中國留學生，已經認識有四、五個月的時間，此前他們兩人關係一直比較好，對她也比較信任，沒想到對方會做這樣的事情。勞拉在中國的家人手機也處於關機狀態。

方先生的朋友suki表示，事發後她一直在醫院照顧方先生的日常生活，並幫他聯繫對接當地警方，進行案件調查，抓捕襲擊者林某，追回被騙錢款。警方回覆稱，等方先生身體狀況好之後，需要來墨爾本西區警察局做筆錄，會幫其追回被騙錢款。

精華 FAQ

  • 他表示，自己11月8日凌晨受邀到房東公寓打牌，因經濟糾紛與房東起爭執，房東朋友替其出頭後爆發肢體衝突，對方拿刀砍傷他膝蓋並砍斷2根手指。

  • 因他在澳洲只有1張銀行卡且曾遺失未補辦，便請家人朋友先把54000澳元轉入友人勞拉帳戶，請她代付醫藥費，沒想到對方收錢後失聯。

  • 方先生已向當地警方報案，並嘗試聯繫中國駐墨爾本總領館求助；警方則表示等他身體好轉後，需到墨爾本西區警察局做筆錄，協助追查襲擊者與追回款項。

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