川男下載交友App 開房苦等30小時 連續轉帳203筆被騙22萬

「資金專員」誘導受害人藉網貸。（取材自大眾網）

AI摘要 文章摘要整理： 四川遂寧一名男子下載交友App求約會，卻在客服、紅娘與假女網友聯手操控下，轉帳203筆、被騙22萬多元，還被誘導借網貸。

四川遂寧市安居區一名27歲男子王某，近日下載一款標榜「同城約愛」的交友App ，原以為能與網友線下約會，沒想到落入精心設計的詐騙陷阱。他不僅開好酒店房間，苦等「約會對象」30多個小時，還在「客服」、「紅娘」及假冒女網友輪番誘導下，連續轉帳203筆，累計被騙逾22萬元(人民幣，下同)，甚至被指示到多個網貸平台借錢。直到事發兩天後，他才驚覺受騙報警。

據紅星新聞報導，案件始於王某在QQ收到一則陌生好友申請，對方使用女性頭像，主動介紹同城交友，並傳送一條連結。王某點擊後，頁面跳轉至一款「約愛軟件」，他依照指示下載安裝。

進入App後，「客服」詢問王某的個人情況及擇偶偏好，並聲稱線下約會免費，但必須先成為會員才能配對，會員優惠價只要23元。王某認為費用不高，隨即付款。警方指出，這筆會員費正是騙局的第一道關卡。

接著，「客服」安排王某添加「紅娘」，對方提供多名女子照片供他挑選，再將選中女子的帳號推送給王某聊天。眼看見面有望，「紅娘」卻提出平台規定，會員線下赴約必須完成車費、酒店及保密協議三項認證。

前兩項認證分別要求支付14元及200元，但王某付款後，平台很快全額退款。這種先付款、再退款的操作，讓他逐漸相信平台可靠，也為後續大額詐騙卸下戒心。

真正的陷阱從保密認證開始。「紅娘」聲稱正值邀約高峰，單人認證須等待180分鐘，組隊認證只需20分鐘。當時王某已經訂好酒店，急於見面的他接受建議，與所謂的「約會對象」聊天。對方言語曖昧，不斷暗示期待見面，讓王某深信對方也在等待認證完成。

警方表示，這名女子其實與平台客服、紅娘屬於同一詐騙團夥。所謂的約會對象只是配合演戲，一邊持續聊天穩住王某，一邊製造見面只差最後一步的假象。

隨後，「紅娘」謊稱王某操作失誤，導致數據對接失敗，無法安排見面；女子則表示自己獨自在安居區，缺乏安全感，堅持等王某完成所有認證才肯赴約。王某因此反覆操作、持續轉帳。

詐騙者還編造平台有固定收益的說法，誘導他繼續投入，並聲稱每次操作失誤都會扣除20分信用分，低於80分就必須按每分3000元付費補足。王某在不斷「修復數據」、「補分」的要求下，一次次付款。

從當晚8時許下載App、前往酒店，到隔天仍未等到見面，王某被困在這場騙局中超過30個小時。當他無力繼續轉帳時，詐騙者又安排所謂「資金專員」，指導他在多個網貸平台借款，進一步擴大損失。

最終，王某的積蓄被騙光，還背負網貸債務，卻始終沒有見到約會對象。警方表示，王某在短時間內轉帳203筆，損失共計22萬1858.89元。目前案件仍在進一步偵辦。

受害者跟「約會對象」聊到隔天早上。（取材自大眾網）