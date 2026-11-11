「鯨魚APP」傳爆雷 可充值無法提 廈門立案凍結資金

AI摘要 文章摘要整理： 鯨魚APP爆出充值正常、提現受阻，眾多用戶資金卡在審核中；廈門警方已立案偵查並凍結涉案資金，平台所稱銀行存管合作也已終止。

理財多年，帳戶裡的餘額如今只剩「數字」。多名網友通過「鯨魚APP」理財時，發現帳戶仍能充值卻無法提現，引發廣泛關注。

封面新聞報導，該平台自10月28日起出現提現困難，目前充值功能與收益顯示雖仍正常運作，但客服電話已無法接通，且存管銀行合同已到期。廈門警方目前已對此立案偵查，部分嫌疑人到案，涉案資金已被凍結。

報導指出，來自西安的黃女士從2017年起使用該平台，最多時投入十五、六萬（人民幣，下同，約2.3萬美元）。她回憶，10月28日家人申請提款遲遲未到帳，她登入APP時發現彈出系統異常提示，稱受第三方渠道故障影響將延誤到帳，預計最快下周恢復正常。

儘管心存僥倖，黃女士隨即申請提現並陸續轉入資金，但截至受訪時，款項依然處於「審核中」。在各路網友自發組建的維權群內，成員均面臨數萬至數十萬不等的資金困境。

報導稱，該APP至今仍可正常下載，頁面持續更新「AI大模型算力資產包」等高收益理財產品，標榜年化利率介於5.50%至6.80%之間，並展示多項資質認證。然而，嘗試撥打平台公示的客服電話及公司座機、手機時，分別遭遇占線、關機或空號。資料顯示，「鯨魚APP」為廈門吉才神網絡借貸信息中介服務有限公司旗下平台，成立於2014年，註冊資本1億元。

報導說，針對平台宣傳的「銀行存管」保障，資金存管方宜賓市商業銀行工作人員回應稱，雙方過去確實開展過資金存管業務，但因相關合作協議已到期，目前合作已經終止，並強調該行已按照監管要求完成網貸平台資金存管業務的清退工作。

廈門市地方金融管理局工作人員表示，該公司並未列入當地金融組織名單中，近期已接獲多起民眾反映提現受阻一事。廈門警方進一步證實，目前該案已正式立案偵查，部分涉案嫌疑人已經到案，相關涉案資金亦已被依法凍結。金融監管部門與警方提醒廣大投資者提高警惕，注意防範網絡金融風險。