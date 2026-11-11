我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

「鯨魚APP」傳爆雷 可充值無法提 廈門立案凍結資金

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

鯨魚APP爆出充值正常、提現受阻，眾多用戶資金卡在審核中；廈門警方已立案偵查並凍結涉案資金，平台所稱銀行存管合作也已終止。

理財多年，帳戶裡的餘額如今只剩「數字」。多名網友通過「鯨魚APP」理財時，發現帳戶仍能充值卻無法提現，引發廣泛關注。

封面新聞報導，該平台自10月28日起出現提現困難，目前充值功能與收益顯示雖仍正常運作，但客服電話已無法接通，且存管銀行合同已到期。廈門警方目前已對此立案偵查，部分嫌疑人到案，涉案資金已被凍結。

報導指出，來自西安的黃女士從2017年起使用該平台，最多時投入十五、六萬（人民幣，下同，約2.3萬美元）。她回憶，10月28日家人申請提款遲遲未到帳，她登入APP時發現彈出系統異常提示，稱受第三方渠道故障影響將延誤到帳，預計最快下周恢復正常。

儘管心存僥倖，黃女士隨即申請提現並陸續轉入資金，但截至受訪時，款項依然處於「審核中」。在各路網友自發組建的維權群內，成員均面臨數萬至數十萬不等的資金困境。

報導稱，該APP至今仍可正常下載，頁面持續更新「AI大模型算力資產包」等高收益理財產品，標榜年化利率介於5.50%至6.80%之間，並展示多項資質認證。然而，嘗試撥打平台公示的客服電話及公司座機、手機時，分別遭遇占線、關機或空號。資料顯示，「鯨魚APP」為廈門吉才神網絡借貸信息中介服務有限公司旗下平台，成立於2014年，註冊資本1億元。

報導說，針對平台宣傳的「銀行存管」保障，資金存管方宜賓市商業銀行工作人員回應稱，雙方過去確實開展過資金存管業務，但因相關合作協議已到期，目前合作已經終止，並強調該行已按照監管要求完成網貸平台資金存管業務的清退工作。

廈門市地方金融管理局工作人員表示，該公司並未列入當地金融組織名單中，近期已接獲多起民眾反映提現受阻一事。廈門警方進一步證實，目前該案已正式立案偵查，部分涉案嫌疑人已經到案，相關涉案資金亦已被依法凍結。金融監管部門與警方提醒廣大投資者提高警惕，注意防範網絡金融風險。

精華 FAQ

  • 多名用戶反映，鯨魚APP目前仍可充值、收益頁面也照常顯示，但提現卻長時間無法到帳，部分申請甚至一直停留在「審核中」，引發資金受困與集體維權。

  • 廈門警方已就此案正式立案偵查，且有部分涉案嫌疑人到案，相關涉案資金也已依法凍結；地方金融管理局同時提醒民眾提高警惕，防範網絡金融風險。

  • 報導指出，平台雖持續宣傳年化5.50%至6.80%的理財產品與銀行存管保障，但存管銀行表示合作協議已到期並已終止，客服與公司聯絡方式也多已失效。

App

上一則

巴蜀溯源 「三星堆學刊」問世了

下一則

香港DSE試題專輯 揭考生把辛亥革命、狂人日記亂配對

延伸閱讀

網銀新程式惹禍？永豐銀419「雲林男」存戶遭盜轉4000萬

網銀新程式惹禍？永豐銀419「雲林男」存戶遭盜轉4000萬
遇駭存款遭盜轉 永豐銀向程式商求償 檢：駭客可能為「炫技」

遇駭存款遭盜轉 永豐銀向程式商求償 檢：駭客可能為「炫技」
「感應支付」詐騙 用失竊金融卡付款 華男遭控重罪

「感應支付」詐騙 用失竊金融卡付款 華男遭控重罪
幣安爆史上最大金融竊案 30分鐘被洗劫63億美元 幕後搶救曝光

幣安爆史上最大金融竊案 30分鐘被洗劫63億美元 幕後搶救曝光

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐