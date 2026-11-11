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校長哭訴「啥都缺」 陝西小學被踢爆利用殘障生賣慘騙財物

中國新聞組／北京11日電
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翟某娜要愛心人士捐贈熱水器。（取材自瀟湘晨報）
翟某娜要愛心人士捐贈熱水器。（取材自瀟湘晨報）

AI摘要

文章摘要整理：

陝西興平一所希望小學被指以殘障兒童賣慘募款，卻涉嫌收費、拖欠薪資、囤積轉賣捐贈物資，校長及親屬已遭警方逮捕。

「校長在群裡面說：學生吃不飽飯，缺衣服，學校的空調、風扇壞了多少年，電費也緊張。」陝西省咸陽市興平市牽手希望小學打著免費招收殘障兒童的旗號招生，卻涉嫌利用學生塑造悲情形象，長期向社會募款募物，甚至將愛心物資囤積、轉賣。校長翟某娜及多名親屬今年8月因涉嫌詐騙被警方逮捕，學校遭依法查封。媒體調查發現，校方不僅違規招收特殊兒童，還向家長收取各種費用，拖欠教師薪資，捐贈物資也未真正送到學生手中。

據瀟湘晨報報導，牽手希望小學2017年成立，長期透過短影音平台及公益社群宣稱是「全國唯一免費招收殘疾、智障、孤兒等困境兒童的慈善學校」，吸引各地家長送孩子入學。然而，該校並未取得特殊教育辦學資格，2026年獲准招收的僅有20名普通小學階段學生。

興平市教育局表示，早在2025年2月便發現校方違規接收特殊兒童，曾要求整改，但問題始終未解決。多名家長表示，孩子入學後，校方以伙食費、生活費、教輔材料及紙尿褲等名義收費，款項多數匯入校長或親屬的私人帳戶。其中一名家長僅2025年上半年就轉帳8000元（人民幣，下同，約1189美元）。另一方面，教師薪資卻經常遭到拖欠，有教師離職時仍有三個月薪水沒領到。

學校招生廣告。（取材自瀟湘晨報）
學校招生廣告。（取材自瀟湘晨報）

更令人震驚的是，校方對外宣稱物資短缺，實際上卻涉嫌截留捐贈品。2025年6月，翟某娜以學生缺乏熱水洗澡為由募款，有愛心人士捐出6000元，另有人購買四台熱水器。實際上，學校早在同年5月便已建成配備恆溫熱水系統的愛心浴室，卻始終沒有開放學生使用，反而被拿來堆放捐贈物資。

類似情況還包括保溫杯。2025年冬天，有愛心人士花費7000多元訂製320個保溫杯，甚至依照校方提供的298人名冊刻上學生姓名，但冊疑似造假，實際在校人數遠低於名冊所列，保溫杯也沒有交給學生。

王女士向翟某娜部分轉帳。（取材自瀟湘晨報）
王女士向翟某娜部分轉帳。（取材自瀟湘晨報）

多名教師及學生還指控，校方將適合轉售的食品及物資運出變賣，留給學生的卻可能是過期食品。有教師表示，曾看到校方將愛心人士送來的新鮮西瓜挑出好瓜出售，剩下腐壞的水果才分給學生。學生甚至被要求深夜分類、打包捐贈物資，最晚工作到凌晨3時，稍有不從還可能遭到責罵或毆打。

警方於今年3月26日立案偵查，8月14日進入校園，帶走翟某娜及多名相關人員。警方表示，校方涉嫌利用殘障兒童塑造悲情形象，虛構辦學困難及物資短缺情況，欺騙各地民眾捐款捐物，大量善款及物資並未用於學生。

調查也發現，校方過去曾遭舉報，民政部門2025年已要求其停止不具資格的公開募捐，但校方仍持續相關行為。教育、民政及屬地監管單位對職責分工各有說法，監管漏洞讓問題長期未能解決。

精華 FAQ

  • 該校被指以免費招收殘障童為名，實際違規收費、拖欠教師薪資，並涉嫌將社會捐款捐物截留、囤積甚至轉賣，學生未真正受惠。

  • 校方曾以缺熱水、缺物資為由募款，外界捐了熱水器、保溫杯等，但學校明明已有設備卻不開放，物資也被囤放或疑似轉售，未發給學生。

  • 警方已於2025年3月立案、8月帶走校長等人，學校也被查封；但教育、民政與屬地單位對責任分工不一，顯示長期監管失靈。

教育局

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