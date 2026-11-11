四川花壇藏屍案追兇28年 女嫌一審判死 砸百萬元多次整容躲追緝

被告楊某根被判死緩。（取材自南方都市報）

AI摘要 文章摘要整理： 四川瀘州花壇藏屍案追兇28年後告破，法院一審判陳某芬死刑、楊某根死緩；兩人因借款糾紛殺人埋屍，陳某芬還曾多次整容改名躲避追緝。

曾轟動一時的四川瀘州「女老闆被殺害埋屍花壇案」10日一審宣判。瀘州市中級人民法院以故意殺人罪判處被告人陳某芬死刑 ，立即執行；同案被告楊某根則被判死刑，緩期兩年執行，並剝奪政治權利終身。案件追溯至1997年，兩人因4萬元（人民幣，以下同）借款糾紛，殺害服裝商戶吳某萍，並將遺體埋在商場樓頂花壇，直到28年後才被揭發。

據界面新聞、紅星新聞報導，2025年6月7日，四川瀘州市龍馬潭區公交商城樓頂進行防水維修，工人敲碎花壇時意外發現一具白骨。警方成立專案組調查，經DNA比對確認死者是1997年2月1日失蹤的商城服裝商戶吳某萍，遇害時年僅34歲。

警方調查發現，1997年春節前夕，同商城商戶陳某芬因無力償還吳某萍4萬元借款，與前夫楊某根合謀，以還錢為由將吳某萍誘至商城四樓一間門市殺害，並搶走金銀首飾等財物。兩人當晚將遺體埋在商城九樓樓頂花壇，隨後分頭逃亡。

為躲避追查，陳某芬改名陳某宇，利用早年戶籍系統漏洞修改個人資料、偽造身分證件，並多次前往南韓整容，隱匿身分長達28年。2025年9月，警方透過現場物證、走訪老商戶、人像比對、戶籍檔案及DNA技術，先後將兩名嫌犯逮捕。

案件於2026年7月10日在瀘州中院一審開庭。庭審期間，楊某根對指控事實供認不諱並道歉，陳某芬則承認殺人，但翻供稱主要責任在楊某根。檢方認為兩人均屬共同犯罪。

吳某萍遇害後，留下當時只有10歲的兒子黃平。黃平表示，母親失蹤後，他曾多次逃學、四處流浪尋找母親，始終不願相信母親已經遇害。他說，最難以接受的是，母親生前曾借錢、提供貨物幫助陳某芬經營服裝生意，最後竟遭對方殺害。

令人唏噓的是，吳某萍遇害前不久，曾穿著花費3000多元購買的紅色大衣，與兒子拍下最後一張合照。她遇害時身上穿的正是這件大衣。11月9日，黃平特意將母子合照製成吊牌掛在胸前，表示要讓照片永遠陪伴自己。

黃平還透露，母親遇害時佩戴四、五枚金戒指，以及金手鐲、金項鍊和金耳環等，但被告在庭審中僅承認拿走兩枚金戒指，並取走母親門市鑰匙。此外，陳某芬逃亡期間多次赴韓整容，據黃平估計花費超過100萬元。

黃平展示和媽媽的最後一張合影。（取材自紅星新聞）

被告陳某芬整容痕跡明顯。（取材自南方都市報）