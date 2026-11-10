廣東老人6億遺產全給再婚妻 元配3子女提告、大戰繼母

老翁立下的公證遺囑。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 東莞8旬富商吳某力去世後，6億元遺產依公證遺囑全留再婚妻，元配3子女質疑其失智與財產歸屬，已提告並引發檢警與檢方介入。

廣東東莞近日爆發一起涉及6億元（人民幣，下同，約8918萬美元）巨額遺產 的爭奪風波，當地八旬富商吳某力離世後，留下一份經公證的遺囑，指定將名下估值約6億元的全部資產全數由再婚妻子鄧某群一人繼承。吳某力與元配妻子所生的三名子女強烈不服，質疑遺囑的合法性與父親當時的精神狀態，向法院提起訴訟，要求確認該遺囑無效，並主張依法繼承約5700萬元的遺產份額。目前該案已由東莞市第一人民法院受理，兩代人之間的財產與情感糾葛正式對簿公堂。

紅星新聞報導，吳某力早年白手起家累積了豐厚財產，上世紀八十年代，其元配妻子因意外不幸離世，留下了大女兒吳某慧等三名子女；數年後，吳某力與現任妻子鄧某群再婚，2024年4月，吳某力在東莞市公證處立下了一份公證遺囑，聲明在完全清醒的情況下，將名下所有財產交由再婚妻子繼承。元配所生的三名子女表示事前對此毫不知情，直到父親於2025年7月過世、臨近「百日祭」時才赫然得知自己分文未得，大女兒吳某慧遂於2026年1月將繼母及同父異母的妹妹告上法庭。

吳某慧一方主張，吳某力早在2023年即已檢查出腦萎縮及腦白質變性，並於2024年10月被確診為阿茲海默症；並指出公證錄影中父親記不清父母姓名及婚姻年份，且回答財產問題時表現猶豫，質疑簽署過程存在引導性提問，立遺囑時已缺乏獨立民事行為能力。此外，吳某慧一方主張吳某力名下的部分資產屬於1988年元配妻子去世時尚未分割的夫妻共同財產，吳某力無權單方面處分屬於元配及其繼承人的份額。

面對質疑，東莞市公證處曾於2026年11月6日作出審查決定，維持該遺囑公證書的效力。再婚妻子鄧某群則強調，該遺囑經過合法嚴謹的公證程序，完全是吳某力的真實意願，其慢性病並不影響法律表達能力。鄧某群指出，名下資產多為兩人婚後共同打拚所得，且元配妻子過世至今已超過20年，子女此時提出權利主張已超過訴訟時效。

該案目前仍在辦理中，卻又衍生出案外案。吳某慧一方指出，鄧某群一方在醫院建議吳某力繼續住院治療的情況下要求吳某力出院，吳某力出院當天就去世，因此吳某慧的妹妹吳某妹向公安機關報案。公安機關以涉嫌遺棄罪立案後又撤案。此後，吳某慧一方向當地檢察機關申請立案監督，目前檢察機關已經受理。