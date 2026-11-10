太原大樓火災14死25傷 親歷者：煙感警報沒響
太原豪生國際公寓火災造成14人死亡、25人受傷，親歷者稱煙感未警報釀成逃生困境，當局已控制相關責任人並調查起火原因。
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太原豪生國際公寓火災造成14人死亡、25人受傷，親歷者稱煙感未警報釀成逃生困境，當局已控制相關責任人並調查起火原因。
山西省太原市迎澤區「豪生國際公寓」11月8日下午發生嚴重火災。截至9日最新通報，這起事故已不幸造成14人遇難，另有25人住院全力救治，其中危重傷9人。當局已投入1500餘人次應急力量進行搶救，目前已對產權單位管理人員及物業公司負責人採取控制措施，起火原因正在深入調查中。
綜合媒體報導，8日16時59分，地處太原核心商圈的豪生國際公寓突發大火。消防救援力量17時04分抵達現場，19時撲滅明火，20時30分結束搜救，共組織疏散營救被困民眾60人。火災造成14人遇難，25人在院全力救治，其中危重傷9人，重傷4人，輕傷12人。
多名目擊者表示黑煙瞬間湧出，整棟樓上半部分被熏黑，有人扒在窗邊拿手機閃光燈求救；亦有住客挨家挨戶敲門提醒逃生。
這起悲劇在網路上引發關注與熱議。親歷者蘭先生回憶避難經過表示，「最先聞到煙味，但酒店煙感沒有報警，樓道被濃煙填滿、往下走的通道發燙根本衝不下去」，最後他帶領六名被困者翻窗退守露天平台，用濕浴巾捂口鼻才幸運獲救；目擊圍觀群眾留言表示，「雲梯升上去時大家都在下面盯著，親眼看見消防員把大人和小孩從窗口接出來，過程非常驚險」；也有網友質疑，「混合業態的高樓消防維保形同虛設，煙感沒響簡直是草菅人命」。
涉事建築位於柳巷南路28號，樓齡約20餘年，為連體高層大樓，內部業態混雜，低層設有培訓機構，高層則為住宅與酒店客房。據大河報調查，該公寓開發商為太原市昌通房地產開發有限公司，該公司現存多條限制高消費資訊，已被法院列為失信被執行人（老賴），涉案金額超過380萬元。
消防專家指出，本案暴露出涉事公寓煙感未能及時預警、錯失初期處置窗口等嚴重隱患。太原市委、市政府已成立處置工作組，國家衛健委亦派出專家組指導救治。警方與相關部門正針對權責歸屬與起火原因展開調查，承諾調查結果將依法依規向社會公布。
截至9日通報，火災已造成14人遇難，另有25人住院救治，其中9人危重、4人重傷、12人輕傷，顯示事故後果極為嚴重。 親歷者表示先聞到煙味，但煙感沒有報警，之後樓道被濃煙填滿，往下逃生的通道也發燙無法衝下，只能翻窗退到露天平台等待救援。 涉事建築位於太原核心商圈，樓齡約20餘年，混合住宅、酒店與培訓業態；目前產權單位和物業負責人已被控制，起火原因仍在調查。
精華 FAQ
截至9日通報，火災已造成14人遇難，另有25人住院救治，其中9人危重、4人重傷、12人輕傷，顯示事故後果極為嚴重。
親歷者表示先聞到煙味，但煙感沒有報警，之後樓道被濃煙填滿，往下逃生的通道也發燙無法衝下，只能翻窗退到露天平台等待救援。
涉事建築位於太原核心商圈，樓齡約20餘年，混合住宅、酒店與培訓業態；目前產權單位和物業負責人已被控制，起火原因仍在調查。
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