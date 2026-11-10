太原大樓火災14死25傷 親歷者：煙感警報沒響

火災事故現場，消防員使用雲梯轉移被困者。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 太原豪生國際公寓火災造成14人死亡、25人受傷，親歷者稱煙感未警報釀成逃生困境，當局已控制相關責任人並調查起火原因。

山西省太原市迎澤區「豪生國際公寓」11月8日下午發生嚴重火災。截至9日最新通報，這起事故已不幸造成14人遇難，另有25人住院全力救治，其中危重傷9人。當局已投入1500餘人次應急力量進行搶救，目前已對產權單位管理人員及物業公司負責人採取控制措施，起火原因正在深入調查中。

綜合媒體報導，8日16時59分，地處太原核心商圈的豪生國際公寓突發大火。消防救援力量17時04分抵達現場，19時撲滅明火，20時30分結束搜救，共組織疏散營救被困民眾60人。火災造成14人遇難，25人在院全力救治，其中危重傷9人，重傷4人，輕傷12人。

多名目擊者表示黑煙瞬間湧出，整棟樓上半部分被熏黑，有人扒在窗邊拿手機閃光燈求救；亦有住客挨家挨戶敲門提醒逃生。

這起悲劇在網路上引發關注與熱議。親歷者蘭先生回憶避難經過表示，「最先聞到煙味，但酒店煙感沒有報警，樓道被濃煙填滿、往下走的通道發燙根本衝不下去」，最後他帶領六名被困者翻窗退守露天平台，用濕浴巾捂口鼻才幸運獲救；目擊圍觀群眾留言表示，「雲梯升上去時大家都在下面盯著，親眼看見消防員把大人和小孩從窗口接出來，過程非常驚險」；也有網友質疑，「混合業態的高樓消防維保形同虛設，煙感沒響簡直是草菅人命」。

涉事建築位於柳巷南路28號，樓齡約20餘年，為連體高層大樓，內部業態混雜，低層設有培訓機構，高層則為住宅與酒店客房。據大河報調查，該公寓開發商為太原市昌通房地產開發有限公司，該公司現存多條限制高消費資訊，已被法院列為失信被執行人（老賴），涉案金額超過380萬元。

消防專家指出，本案暴露出涉事公寓煙感未能及時預警、錯失初期處置窗口等嚴重隱患。太原市委、市政府已成立處置工作組，國家衛健委亦派出專家組指導救治。警方與相關部門正針對權責歸屬與起火原因展開調查，承諾調查結果將依法依規向社會公布。

火災現場內部。 (取材自央視新聞)

山西太原一棟住商混合大樓8日傍晚發生火警，造成5人不幸罹難。（取材自微博）