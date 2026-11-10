我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

太原大樓火災14死25傷 親歷者：煙感警報沒響

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
火災事故現場，消防員使用雲梯轉移被困者。(視頻截圖)
火災事故現場，消防員使用雲梯轉移被困者。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

太原豪生國際公寓火災造成14人死亡、25人受傷，親歷者稱煙感未警報釀成逃生困境，當局已控制相關責任人並調查起火原因。

山西省太原市迎澤區「豪生國際公寓」11月8日下午發生嚴重火災。截至9日最新通報，這起事故已不幸造成14人遇難，另有25人住院全力救治，其中危重傷9人。當局已投入1500餘人次應急力量進行搶救，目前已對產權單位管理人員及物業公司負責人採取控制措施，起火原因正在深入調查中。

綜合媒體報導，8日16時59分，地處太原核心商圈的豪生國際公寓突發大火。消防救援力量17時04分抵達現場，19時撲滅明火，20時30分結束搜救，共組織疏散營救被困民眾60人。火災造成14人遇難，25人在院全力救治，其中危重傷9人，重傷4人，輕傷12人。

多名目擊者表示黑煙瞬間湧出，整棟樓上半部分被熏黑，有人扒在窗邊拿手機閃光燈求救；亦有住客挨家挨戶敲門提醒逃生。

這起悲劇在網路上引發關注與熱議。親歷者蘭先生回憶避難經過表示，「最先聞到煙味，但酒店煙感沒有報警，樓道被濃煙填滿、往下走的通道發燙根本衝不下去」，最後他帶領六名被困者翻窗退守露天平台，用濕浴巾捂口鼻才幸運獲救；目擊圍觀群眾留言表示，「雲梯升上去時大家都在下面盯著，親眼看見消防員把大人和小孩從窗口接出來，過程非常驚險」；也有網友質疑，「混合業態的高樓消防維保形同虛設，煙感沒響簡直是草菅人命」。

涉事建築位於柳巷南路28號，樓齡約20餘年，為連體高層大樓，內部業態混雜，低層設有培訓機構，高層則為住宅與酒店客房。據大河報調查，該公寓開發商為太原市昌通房地產開發有限公司，該公司現存多條限制高消費資訊，已被法院列為失信被執行人（老賴），涉案金額超過380萬元。

消防專家指出，本案暴露出涉事公寓煙感未能及時預警、錯失初期處置窗口等嚴重隱患。太原市委、市政府已成立處置工作組，國家衛健委亦派出專家組指導救治。警方與相關部門正針對權責歸屬與起火原因展開調查，承諾調查結果將依法依規向社會公布。

火災現場內部。 (取材自央視新聞)
火災現場內部。 (取材自央視新聞)

山西太原一棟住商混合大樓8日傍晚發生火警，造成5人不幸罹難。（取材自微博）
山西太原一棟住商混合大樓8日傍晚發生火警，造成5人不幸罹難。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 截至9日通報，火災已造成14人遇難，另有25人住院救治，其中9人危重、4人重傷、12人輕傷，顯示事故後果極為嚴重。

  • 親歷者表示先聞到煙味，但煙感沒有報警，之後樓道被濃煙填滿，往下逃生的通道也發燙無法衝下，只能翻窗退到露天平台等待救援。

  • 涉事建築位於太原核心商圈，樓齡約20餘年，混合住宅、酒店與培訓業態；目前產權單位和物業負責人已被控制，起火原因仍在調查。

上一則

杭州玉器店店主夫婦被槍殺？網傳兇嫌畏罪自殺

下一則

「985海歸教授」藉形象販售升學服務 疑捲2000萬元跑路

延伸閱讀

山西太原高樓大火14死 男住客帶6人躲露台躲死劫

山西太原高樓大火14死 男住客帶6人躲露台躲死劫
山西太原一棟住商混合大樓失火 38人送醫5人死亡

山西太原一棟住商混合大樓失火 38人送醫5人死亡
布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池
住戶糾紛釀悲劇？布碌崙華人住宅大火 倖存者認有人縱火

住戶糾紛釀悲劇？布碌崙華人住宅大火 倖存者認有人縱火

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30
台灣移民署。（本報系資料照）

自稱批習遭舉報坐牢6年 前央視主講人赴台尋求人道保護

2026-11-03 08:50
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說