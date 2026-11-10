杭州玉器店店主夫婦被槍殺？網傳兇嫌畏罪自殺

目擊者拍下商場內疑似有民眾遭襲受傷，醫護人員緊急為其救治。(取材自 Ｘ )

AI摘要 文章摘要整理： 杭州臨平區一處臨街店鋪11月8日發生刑案致2人死亡，57歲紀姓男子涉案，警方圍捕時其自殺身亡；網傳槍擊搶劫等說法未獲官方證實。

浙江省杭州市臨平區11月8日發生重大刑事案件，一名57歲紀姓男子涉嫌在臨平街道一處臨街店鋪內犯案，造成2人死亡。杭州市公安局臨平區分局9日發布警情通報指出，警方當晚圍捕紀男時，他畏罪自殺，雖醫搶救仍宣告不治。案發後，網路流傳持槍搶劫、多人死傷等說法，但警方並未證實相關情節。

警方表示，8日中午12時許接獲民眾報案，指臨平街道一處臨街店鋪發生刑事案件，隨即展開調查，並鎖定57歲當地居民紀姓男子涉案。當晚11時許，警方展開圍捕，紀男在過程中自殺身亡。通報確認，這起案件共造成2人死亡，但未說明死者身分及與嫌犯的關係。

據香港明報報導，案發地點據稱是一間位於住宅樓下的玉器店，網傳兩名死者為店主夫婦。案發後，現場聚集大批警員、特警及救護車，周邊部分道路遭封鎖；距離玉器店約5公里的金都夏宮社區，也傳出有大批警力進駐，網路消息指，嫌犯紀男一度逃至當地一處別墅。

警方發布通報前，相關消息已在社群平台大量流傳，「杭州臨平發生槍擊 案」一度登上熱搜。網傳影片及貼文聲稱，嫌犯持槍闖入玉器店搶劫，造成多人傷亡，另有說法指嫌犯是緬甸籍人士，案件可能涉及債務或工資糾紛，甚至傳出多人涉案、警方逮捕部分嫌犯等消息。

還有居住在附近小區的網友直呼「太恐怖」，憂心嫌犯逃竄會危及到自身安全。

不過，這些說法與警方公布的資訊並不一致。官方通報僅確認紀男為當地居民，並未提及持槍、搶劫或外籍人士涉案，也未交代犯案動機。據悉，部分相關貼文已遭到刪除。

目前，警方已確認案件造成2人死亡，嫌犯也已身亡，但玉器店是否遭搶劫、嫌犯使用何種凶器，以及案件是否涉及債務糾紛等，均尚未獲官方證實，詳細案情仍待警方進一步調查及說明。