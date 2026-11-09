山西太原高樓大火14死 男住客帶6人躲露台躲死劫
山西太原豪生國際公寓11月8日發生高樓火警，造成14死、38人送醫；一名8樓住客帶6人逃至露台，等待消防雲梯救援脫困。
AI摘要
文章摘要整理：
山西太原豪生國際公寓11月8日發生高樓火警，造成14死、38人送醫；一名8樓住客帶6人逃至露台，等待消防雲梯救援脫困。
11月8日下午，山西省太原市一棟高層建築發生火災，造成14人死亡、38人送醫。一名入住8樓酒店的男子發現濃煙後，帶領另外6名受困者翻窗逃生，躲到露天平台，等待約40分鐘後由消防雲梯救出，驚險逃生過程曝光。
這起火災發生於8日下午4時59分，地點位於太原市迎澤區柳巷街道豪生國際公寓。當晚7時明火撲滅，8時30分搜救工作結束。山西省相關部門9日證實，火災已造成14人死亡，另有38人送醫救治，起火原因仍在調查中，善後工作已展開。
據了解，豪生國際公寓2007年建成，位於柳巷商圈核心地段，因金色樓體被當地人稱為「大金樓」。大樓低樓層有多家培訓機構，較高樓層則設有酒店客房，附近還有其他商業設施。
多名目擊者表示，火災發生前後，建築部分窗戶冒出明火，隨後大量黑煙迅速竄出。住在起火大樓西側的居民楚瑤說，下午5時左右發現對面大樓起火，火勢主要集中在7、8樓及以上樓層，消防人員趕抵後，出動三輛雲梯車展開救援。
一名附近居民也表示，現場不時傳出呼救聲，還有人拿手機手電筒向外求救。晚間6時左右，他看到消防雲梯升起，救出一名中年男子及一名兒童。
獲救者蘭先生向媒體回憶，他當天下午3時55分左右入住8樓酒店，不久便聞到燒焦味，接著發現濃煙從門縫及天花板灌入。他表示，房間雖裝有煙霧偵測器及緊急照明設備，但煙霧偵測器並未發出警報。
蘭先生隨即將浴巾打濕、捂住口鼻，打開房門準備逃生，但樓道已充滿濃煙，能見度僅約0.5公尺。他沿逃生指示尋找樓梯時，先後遇到一名不知所措的女子、三名酒店保潔人員及一對年輕情侶。
他發現樓梯間煙霧濃厚、溫度很高，認為繼續往下逃相當危險，於是帶著另外6人折返，尋找通往露天平台的房間。幸運的是，他們很快找到一間窗戶可通往平台的房間，7人拆下紗窗後翻窗出去，再將窗戶關上，阻隔室內濃煙。
等待救援期間，蘭先生讓所有人趴在地上，用濕衣服捂住口鼻，並隨時觀察風向，帶領眾人避開濃煙。他也逐一打電話通知家人及朋友，提醒不要回電，以保留手機電量。
約40分鐘後，消防人員開始以雲梯接運受困者。蘭先生堅持讓女性先撤離，三名保潔人員及情侶陸續獲救，他則最後一個離開，7人分三趟成功脫困。
蘭先生表示，自己平時就有防災意識，入住酒店時會特別留意建築結構及逃生路線，這次才能及時找到避難處。他也提醒，火災、水災及地震都是一般人可能遇到的災害，應事先了解應變方式，以備不時之需。
這場火災目前已造成14人死亡、38人送醫救治。明火於晚間7時撲滅，8時30分搜救工作結束，相關善後作業也已同步展開。 蘭先生發現樓道濃煙後，先找來另外6名受困者，一起折返尋找可通往露台的房間，拆下紗窗翻窗出去，再用關窗隔絕濃煙，最後等消防雲梯分批救出。 他表示房內煙霧偵測器未響，出門後發現樓梯間煙濃且溫度高，判斷硬闖下樓太危險，才改帶眾人往露天平台避難，並讓大家趴低、捂住口鼻等待救援。
精華 FAQ
這場火災目前已造成14人死亡、38人送醫救治。明火於晚間7時撲滅，8時30分搜救工作結束，相關善後作業也已同步展開。
蘭先生發現樓道濃煙後，先找來另外6名受困者，一起折返尋找可通往露台的房間，拆下紗窗翻窗出去，再用關窗隔絕濃煙，最後等消防雲梯分批救出。
他表示房內煙霧偵測器未響，出門後發現樓梯間煙濃且溫度高，判斷硬闖下樓太危險，才改帶眾人往露天平台避難，並讓大家趴低、捂住口鼻等待救援。
上一則
香港大東山再現追芒草人潮 上下山、等車排長龍
下一則