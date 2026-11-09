男子討薪被扇9次耳光後 急性腦梗死離世 雇主下場慘了
河南鄭州一名男子因工資與辭退爭議遭雇主毆打後腦梗死，昏迷14個月終告不治；法院認定雇主為直接致害因素，二審維持賠償84萬餘元判決。
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河南鄭州一名男子因工資與辭退爭議遭雇主毆打後腦梗死，昏迷14個月終告不治；法院認定雇主為直接致害因素，二審維持賠償84萬餘元判決。
中國河南鄭州一名59歲男子因拖欠工資及辭退問題與雇主發生爭執，遭對方連扇九次耳光，當天傍晚突發急性腦梗死，經搶救後昏迷14個月，最終不治身亡。家屬提告求償136萬餘元，一審法院判雇主須負擔七成賠償責任，共賠償84萬餘元，雇主不服上訴，近日遭二審法院駁回。
紅星新聞報導，根據中國裁判文書網公布的判決書，死者馬某生前在雇主秦某處工作。2024年12月14日下午，兩人在鄭州一處住宅小區單元門口，因拖欠工資及辭退事宜發生爭執，馬某的兒媳田某也在附近。
田某報案時表示，秦某突然動手毆打公公，主要攻擊頭部及臉部，事後馬某喊渴、頭暈，還出現手無法握緊、腿腳不靈活等症狀，隨即被送醫搶救。
秦某在警方詢問時承認，自己一共扇了馬某九次耳光，但辯稱過程中馬某也曾用手提袋砸他的頭、踹他大腿，還兩度拿起磚頭攻擊，均遭旁人阻止。秦某上訴時也主張，是馬某先辱罵及攻擊他。不過，公安機關2024年12月19日認定，秦某多次以右手擊打馬某頭面部，對其處以行政拘留8日、罰款500元。
判決書指出，馬某曾於2024年5月因多發性腦梗死及高血壓住院，但家屬表示，他出院後生活、工作均正常，仍在秦某處工作，平時也能收購舊貨。監視器畫面顯示，衝突發生前，馬某走路並無異常。
事發當天傍晚6時37分，雙方準備前往派出所途中，馬某突然表示腿麻、身體不適，警方建議先送醫。院方記錄顯示，馬某因左側肢體無力約65分鐘入院，確診急性腦梗死，並出現腦腫脹、腦疝，接受取栓及開顱減壓手術，此後長期昏迷。2025年12月，司法鑑定認定他四肢肌力為0級，構成一級傷殘，且完全依賴他人照護。2026年2月28日，馬某因腦梗死死亡。
一審法院認為，監視器畫面及秦某的供述均顯示，秦某先動手，且多次大力毆打馬某頭部。司法鑑定也指出，遭掌摑及毆打後產生的情緒變化，是誘發馬某腦梗死的因素。
法院認定，秦某的毆打行為是造成馬某損害的直接因素，雖然馬某原本患有高血壓等疾病，但事發前身體狀況相對穩定，綜合雙方過錯及馬某原有疾病等因素，判秦某承擔七成賠償責任。
經核算，馬某死亡造成的各項損失共120萬9358.4元（人民幣，下同），秦某須賠償家屬84萬6550.88元。秦某不服一審判決提起上訴，鄭州市中級人民法院近日認定原判事實清楚、適用法律正確，裁定駁回上訴、維持原判。
事件起於馬某與雇主秦某因拖欠工資及辭退事宜發生爭執，雙方在鄭州一處住宅小區單元門口對峙，之後秦某動手掌摑並造成後續嚴重傷害。 法院認為監視器畫面與秦某供述都證明其先動手且多次擊打馬某頭面部，鑑定也指情緒變化是誘發腦梗死因素，因此判定秦某行為與損害有直接因果關係。 一審核算馬某死亡損失共120萬9358.4元，判秦某賠償84萬6550.88元；秦某上訴後，鄭州市中級人民法院近日駁回上訴並維持原判。
精華 FAQ
事件起於馬某與雇主秦某因拖欠工資及辭退事宜發生爭執，雙方在鄭州一處住宅小區單元門口對峙，之後秦某動手掌摑並造成後續嚴重傷害。
法院認為監視器畫面與秦某供述都證明其先動手且多次擊打馬某頭面部，鑑定也指情緒變化是誘發腦梗死因素，因此判定秦某行為與損害有直接因果關係。
一審核算馬某死亡損失共120萬9358.4元，判秦某賠償84萬6550.88元；秦某上訴後，鄭州市中級人民法院近日駁回上訴並維持原判。
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