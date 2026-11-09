男子討薪被扇9次耳光後 急性腦梗死離世 雇主下場慘了

AI摘要 文章摘要整理： 河南鄭州一名男子因工資與辭退爭議遭雇主毆打後腦梗死，昏迷14個月終告不治；法院認定雇主為直接致害因素，二審維持賠償84萬餘元判決。

中國河南鄭州 一名59歲男子因拖欠工資及辭退問題與雇主發生爭執，遭對方連扇九次耳光，當天傍晚突發急性腦梗死，經搶救後昏迷14個月，最終不治身亡。家屬提告求償136萬餘元，一審法院判雇主須負擔七成賠償責任，共賠償84萬餘元，雇主不服上訴，近日遭二審法院駁回。

紅星新聞報導，根據中國裁判文書網公布的判決書，死者馬某生前在雇主秦某處工作。2024年12月14日下午，兩人在鄭州一處住宅小區單元門口，因拖欠工資及辭退事宜發生爭執，馬某的兒媳田某也在附近。

田某報案時表示，秦某突然動手毆打公公，主要攻擊頭部及臉部，事後馬某喊渴、頭暈，還出現手無法握緊、腿腳不靈活等症狀，隨即被送醫搶救。

秦某在警方詢問時承認，自己一共扇了馬某九次耳光，但辯稱過程中馬某也曾用手提袋砸他的頭、踹他大腿，還兩度拿起磚頭攻擊，均遭旁人阻止。秦某上訴時也主張，是馬某先辱罵及攻擊他。不過，公安機關2024年12月19日認定，秦某多次以右手擊打馬某頭面部，對其處以行政拘留8日、罰款500元。

判決書指出，馬某曾於2024年5月因多發性腦梗死及高血壓住院，但家屬表示，他出院後生活、工作均正常，仍在秦某處工作，平時也能收購舊貨。監視器畫面顯示，衝突發生前，馬某走路並無異常。

事發當天傍晚6時37分，雙方準備前往派出所途中，馬某突然表示腿麻、身體不適，警方建議先送醫。院方記錄顯示，馬某因左側肢體無力約65分鐘入院，確診急性腦梗死，並出現腦腫脹、腦疝，接受取栓及開顱減壓手術，此後長期昏迷。2025年12月，司法鑑定認定他四肢肌力為0級，構成一級傷殘，且完全依賴他人照護。2026年2月28日，馬某因腦梗死死亡。

一審法院認為，監視器畫面及秦某的供述均顯示，秦某先動手，且多次大力毆打馬某頭部。司法鑑定也指出，遭掌摑及毆打後產生的情緒變化，是誘發馬某腦梗死的因素。

法院認定，秦某的毆打行為是造成馬某損害的直接因素，雖然馬某原本患有高血壓等疾病，但事發前身體狀況相對穩定，綜合雙方過錯及馬某原有疾病等因素，判秦某承擔七成賠償責任。

經核算，馬某死亡造成的各項損失共120萬9358.4元（人民幣，下同），秦某須賠償家屬84萬6550.88元。秦某不服一審判決提起上訴，鄭州市中級人民法院近日認定原判事實清楚、適用法律正確，裁定駁回上訴、維持原判。