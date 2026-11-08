上海女子自稱「2個月流產8次」 遭判刑罰錢

上海一名朱姓女子虛構流產紀錄，先後八次詐騙生育保險基金。（取自廈門廣電微信公眾號）

AI摘要 文章摘要整理： 上海朱姓女子因看到網路短影音後，偽造醫學文書虛構流產經歷，8次申領生育保險基金，最終被法院以詐騙罪判刑並罰金。

上海一名朱姓女子自稱「兩個月流產八次」，卻因此遭判刑一年、緩刑一年，並處罰金5000元人民幣（約743美元）？原來，該女子偽造醫學文書，虛構流產經歷，先後八次詐騙生育保險 基金。

生育保險基金是中國官方為保障女性職工在生育期間的基本生活和醫療需求而設立的社會保險基金。據央廣網與廈門廣電報導，上海一名朱姓女子2025年在網上看到一則短影音，得知流產後可線上申領生育保險基金。朱女於是依據自己此前的真實流產就醫記錄請領到生育金，由於「來錢太方便了」，朱女竟由此生出貪念。

2025年12月30日至2026年1月19日，在短短20多天內，朱女先後五次偽造醫學文書，虛構流產事實上網申請，成功騙取生育保險基金3萬多元人民幣。

2026年1月23日至2026年2月24日，朱女又先後三次虛構流產證明，上網欲申領生育保險基金合計1.9萬多元人民幣，但審核未獲通過。

2026年2月26日，朱女遭公安機關逮捕。到案後，朱女如實供述自己罪行，並退還全部違法所得。

閔行區人民法院經審理認為，被告人朱某以非法占有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取生育保險基金，數額較大，其行為已構成詐騙罪。但因坦白情節，自願認罪認罰，並退回全部違法所得，酌情從輕處罰，判處其有期徒刑一年，緩刑一年，並處罰金5000元人民幣。