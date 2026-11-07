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塌房的南醫大首任女校長、曾與馬興瑞共事 余豔紅涉違紀違法投案

記者潘維庭／綜合報導
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國家中醫藥局局長余豔紅。(新華社資料照)
國家中醫藥局局長余豔紅。(新華社資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

中國國家中醫藥管理局原局長余豔紅被公布主動投案接受調查，她曾任南醫大首名女校長及廣東副省長，涉案原因尚未公開。

中國國家中醫藥管理局原局長余豔紅被撤銷全國政協委員資格2天後，官方6日公布她已「主動投案」。官方尚未公布她被查原因。余豔紅曾工作多年的南方醫科大學近年多位高層被查，另外，她入京前曾短暫擔任廣東副省長，時任省長是已落馬的前中共中央政治局委員馬興瑞。

據中央紀委國家監委網站6日消息，國家衛生健康委員會原黨組成員、國家中醫藥管理局原黨組書記、局長余豔紅涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

余豔紅生於1962年10月，博士學位，早年曾在南方醫科大學工作多年，曾任南方醫科大學南方醫院（原第一軍醫大學第一附屬醫院）教授、主任醫師等，她也是南醫大史上首名女校長；有報導指余豔紅與被稱為中國國家主席習近平「御醫」的曾益新關係不一般，有傳聞稱余豔紅還是習母親齊心的私人保健醫生。

余豔紅2018年也曾短暫擔任廣東省副省長半年，後赴京接任大陸國家衛健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記、副局長等職；2023年她任該局黨組書記、局長，至今年2月底卸任。

聯合早報指出，余豔紅曾從事婦產科醫、教、研工作25年，是知名的婦產科領域專家，也是中國「新世紀國家百千萬人才工程國家級人選」，享受國務院特殊津貼。

目前官方尚未公布余豔紅被查原因，但她的老單位、即上述的南方醫科大學，據四川日報報業集團主管主辦的《廉政瞭望》稱，有分析人士認為，近年來南方醫科大學多名領導被查，陷入「塌方式腐敗」，或與廣東省衛生健康系統反腐、醫藥領域腐敗整治有關。

消息人士表示，她早年任職的南方醫科大學在得知相關消息後，已「將過往十幾年的相關報導悉數刪除」。

另外，余豔紅入京前曾短暫擔任廣東副省長，時任廣東省長是馬興瑞。11月5日，最高檢察院通報，馬興瑞涉嫌受賄案由國家監察委員會調查終結後，移送檢察機關審查起訴。

余豔紅僅在廣東副省長任上工作半年便北上進京履新，任國家衛健委黨組成員、國家中醫藥管理局黨組書記、副局長等職。2023年，她任國家中醫藥管理局黨組書記、局長至今年2月。

精華 FAQ

  • 官方指她涉嫌嚴重違紀違法，並已主動投案，目前正接受中央紀委國家監委的紀律審查和監察調查，但具體被查原因尚未公布。

  • 她曾長期在南方醫科大學任職，並成為該校首名女校長，之後短暫擔任廣東副省長，再到北京出任國家中醫藥管理局局長，因此仕途與醫衛系統關聯密切。

  • 文章指出南方醫科大學近年已有多名高層被查，被外界視為可能存在塌方式腐敗；同時余豔紅曾與馬興瑞共事，馬興瑞近期也已涉受賄案移送審查起訴。

中共

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