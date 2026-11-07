蒙古擬立法 禁止成吉思汗畫像用於酒類、菸草製品

蒙古國會正在討論成吉思汗相關紀念措施。(取自蒙古國家大呼拉爾官網)

AI摘要 文章摘要整理： 蒙古國家大呼拉爾審議紀念大蒙古帝國建立820周年草案，除規劃回收海外成吉思汗文獻外，也獲多數支持禁止其畫像用於酒類與菸草。

成吉思汗如今仍是外蒙古地區極為尊崇的精神領袖，蒙古國家大呼拉爾會議近日討論紀念大蒙古帝國建立820年活動相關決議草案，有議員提案禁止將成吉思汗的畫像用於酒類和菸草製品，並獲得多數議員的支持。

據蒙通社，國家大呼拉爾國家機構常設委員會於11月4日召開會議，審議了關於紀念大帝蒙古國建立820周年、尊崇和傳承偉大成吉思汗國家治理傳統的國家大呼拉爾決議草案。

決議草案提出，要以科學為依據，深入研究與偉大成吉思汗有關的歷史問題，並將其歷史遺產傳承給後代；推動將保存在國外的成吉思汗相關文獻及畫像原件迎回蒙古國；同時，建立相關法律機制，將以成吉思汗命名的應稅商品所繳納的部分消費稅收入劃入成吉思汗基金會，用於開展蒙古國歷史文化宣傳推廣工作。

報導指出會議期間，議員們還就一項原則性修正意見進行了討論，「禁止將偉大成吉思汗的畫像用於酒類和菸草製品」，並獲得多數議員的支持。

西元1206年成吉思汗建立了大蒙古帝國，今年滿820周年，過去外蒙古曾在2006年舉辦蒙古建國800年活動。

蒙古國家大呼拉爾議長比亞姆巴措格特還特別提到，目前散布在17個國家和地區的、與大蒙古帝國及成吉思汗相關的文物和歷史文獻共有300多件，具體分布為：台灣80件、中國62件、日本53件、美國5件、德國5件。他表示應盡快啟動這些資料的徵集工作，盡可能爭取獲取原件，若條件不允許，則獲取複製件，並向公眾進行展示與推廣。他進一步表示，將指示政府研究設立上述基金（由特定比例的消費稅收入資助）的可行性，以涵蓋相關工作所需的費用，並據此制定具體方案。

自媒體多彩蒙古指出，本次決議草案出爐的直接契機，是2026年將迎來成吉思汗誕辰864周年、大蒙古國建國820周年。草案開篇即肯定成吉思汗統一蒙古各部、建立國家制度、創制法令的歷史貢獻，認為其治理傳統不僅深刻影響蒙古，也在世界文明史上留下印記。起草者提出，應當藉助這個周年節點，以科學方式整理、保護、傳播相關歷史遺產，把成吉思汗的歷史價值納入國家文化與社會建設當中，面向青年開展愛國主義教育，凝聚社會共識，強化民族自豪感。

草案同時提出，要梳理確認《蒙古秘史》記載史事的發生地，發掘這部文獻承載的民族歷史、語言、風俗價值，在國內廣泛傳播。在文物史料方面，蒙古國計畫從海外收回散存的相關文獻與畫像，本月內將運回保存在南韓的元順帝時期法律文書，安置成吉思汗博物館，面向公眾展出。

此外，禁止菸酒商品使用成吉思汗畫像的提議，由議員羅．鋼鐵木爾正式提出。他援引蒙古國總統此前發布的號召民眾尊崇成吉思汗畫像的命令，提出現實中的尷尬：不少低端酒類產品印有成吉思汗畫像，消費者飲用之後，酒瓶往往被丟棄，畫像隨之被當作垃圾處理，有失敬重。議員巴．巴雅爾巴特爾也持相近看法，他提到市面上已經出現冠以各色名號的「成吉思汗」商品，將大汗形象印在酒、菸包裝上本身就不合適。經表決，出席常設委員會會議的12名議員當中，70.6%支持在草案條款中增加禁止酒精、菸草商品使用該畫像的內容。隨後，決議草案整體交付全會審議的表決中，17名與會議員裡12人投下贊成票。

另外，據蒙古國駐南韓大使館消息，蒙古國駐南韓大使薩．蘇赫博勒德於11月3日訪問了韓國學中央研究院藏書閣（藏書庫），並與該院主任鄭恩珠舉行會談。會談期間，雙方共同參觀了目前世界上僅存的一份元朝末期法律彙編《至正條格》，並就將這極為珍貴的歷史文獻帶回蒙古國以及向學者、研究人員和公眾展示的可能性交換了意見。《至正條格》是元朝皇帝元順帝的年號至正五年，即1345年11月編纂完成的法律文獻，並於1346年開始施行。該法律文獻自高麗王朝後期起便開始得到採用，並在此後的朝鮮王朝時期被廣泛用作法律參考手冊。

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