我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

誘騙同學去緬甸還勒贖？武漢大學：非本校生 網質疑校方回應

中國新聞組╱北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網路熱傳「武漢大學學生將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金」。(取材自微博)
網路熱傳「武漢大學學生將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

網傳武漢大學學生誘騙同學赴緬並索贖金引發熱議，校方澄清涉事者並非本校生，現為馬來西亞博特拉大學學生，相關指控仍待進一步調查。

針對近日網路熱傳「武漢大學學生將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金」一事，武漢大學繼續教育學院11月6日回應，證實涉事學生劉某臻現為馬來西亞博特拉大學本科在讀學生，澄清「武大25級學生」等說法為虛假訊息，官方已對事件展開進一步核實與處理。

綜合媒體報導，百度貼吧「武漢大學吧」及微博10月底出現多則爆料，有網友發帖指控，涉嫌電信詐騙的劉某臻10月27日將其兒子誘騙至緬甸，隨後前往馬來西亞，並向家屬索要40萬元贖金；另有爆料稱其涉嫌協助緬甸電詐園區洗錢與詐騙引流。由於相關貼文隨後遭屏蔽或刪除，引發網友質疑吧務人員試圖掩蓋事件，導致輿論持續發酵。

此前有網帖指稱，劉某臻為武漢大學國際交流部聯合培養「2+2」項目學生，甚至指其曾任武漢工商學院輔導員。詐騙分子常以高薪工作或朋友帶路為由，利用高中同學等熟人關係降低受害者的警惕心，隨後將人誘騙至境外限制人身自由並勒索家屬。

武漢大學對此回應，網傳將同學誘騙至緬甸的學生劉某臻，現為馬來西亞博特拉大學本科在讀學生，「武大25級學生」等為虛假信息。

這起爭議事件曝光後，許多網友紛紛留言質疑校方的回應與管理，「意思就是跟我有關係，但是我不認」、「挺多大學有這種項目的，很多人讀了就說自己是某大的，原來半天不回應，現在國家督查組來了回應得挺快」；也有網友感慨「熟人防不勝防，想想以前出去玩回頭看都覺得好危險」。

專家與社會大眾呼籲，面對境外電詐疑雲與熟人誘騙陷阱，年輕人應提高警惕，凡需放下防備、交出證件並跟隨出境的機會皆應多加核實。同時，關乎受害者人身安全與索要贖金等關鍵疑點，權威部門應積極調查澄清，而不應讓大眾僅憑網路訊息拼湊真相。

網路熱傳「武漢大學學生將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金」。(取材自微博)
網路熱傳「武漢大學學生將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於，有網帖稱劉某臻將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金，甚至牽涉電詐與洗錢；但相關說法多來自網路爆料，部分貼文已遭刪除或屏蔽。

  • 武漢大學繼續教育學院表示，涉事劉某臻並非武大25級學生，也不是本校生，而是馬來西亞博特拉大學本科在讀學生，校方已就事件展開進一步核實與處理。

  • 因為爆料內容涉及熟人誘騙、境外電詐與人身安全等敏感議題，加上部分帖文被刪除，讓外界懷疑有人試圖掩蓋；同時也有人質疑校方回應時機與管理責任。

緬甸 武漢 百度

上一則

中國全球追贓來了 「反跨境腐敗法」通過 管得更寬更嚴

下一則

周杰倫不賣奶茶改賣機器狗 概念股巨星傳奇聯手宇樹 首發破千單

延伸閱讀

北京清華高材生赴英留學突失聯 疑遇電信詐騙 還曾試圖飛柬埔寨

北京清華高材生赴英留學突失聯 疑遇電信詐騙 還曾試圖飛柬埔寨
留英清華生遭詐「移民調查」險被騙至柬埔寨 家屬稱已平安回家

留英清華生遭詐「移民調查」險被騙至柬埔寨 家屬稱已平安回家
安徽女赴泰失踨 母：女兒稱被拐緬甸電詐園區 遭強行轉走50萬

安徽女赴泰失踨 母：女兒稱被拐緬甸電詐園區 遭強行轉走50萬
瀋陽高中篩查肺結核 78學生共用針頭 傳有人染愛滋？

瀋陽高中篩查肺結核 78學生共用針頭 傳有人染愛滋？

熱門新聞

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯