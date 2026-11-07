誘騙同學去緬甸還勒贖？武漢大學：非本校生 網質疑校方回應

網路熱傳「武漢大學學生將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 網傳武漢大學學生誘騙同學赴緬並索贖金引發熱議，校方澄清涉事者並非本校生，現為馬來西亞博特拉大學學生，相關指控仍待進一步調查。

針對近日網路熱傳「武漢 大學學生將高中同學誘騙至緬甸 並索要40萬元贖金」一事，武漢大學繼續教育學院11月6日回應，證實涉事學生劉某臻現為馬來西亞博特拉大學本科在讀學生，澄清「武大25級學生」等說法為虛假訊息，官方已對事件展開進一步核實與處理。

綜合媒體報導，百度 貼吧「武漢大學吧」及微博10月底出現多則爆料，有網友發帖指控，涉嫌電信詐騙的劉某臻10月27日將其兒子誘騙至緬甸，隨後前往馬來西亞，並向家屬索要40萬元贖金；另有爆料稱其涉嫌協助緬甸電詐園區洗錢與詐騙引流。由於相關貼文隨後遭屏蔽或刪除，引發網友質疑吧務人員試圖掩蓋事件，導致輿論持續發酵。

此前有網帖指稱，劉某臻為武漢大學國際交流部聯合培養「2+2」項目學生，甚至指其曾任武漢工商學院輔導員。詐騙分子常以高薪工作或朋友帶路為由，利用高中同學等熟人關係降低受害者的警惕心，隨後將人誘騙至境外限制人身自由並勒索家屬。

武漢大學對此回應，網傳將同學誘騙至緬甸的學生劉某臻，現為馬來西亞博特拉大學本科在讀學生，「武大25級學生」等為虛假信息。

這起爭議事件曝光後，許多網友紛紛留言質疑校方的回應與管理，「意思就是跟我有關係，但是我不認」、「挺多大學有這種項目的，很多人讀了就說自己是某大的，原來半天不回應，現在國家督查組來了回應得挺快」；也有網友感慨「熟人防不勝防，想想以前出去玩回頭看都覺得好危險」。

專家與社會大眾呼籲，面對境外電詐疑雲與熟人誘騙陷阱，年輕人應提高警惕，凡需放下防備、交出證件並跟隨出境的機會皆應多加核實。同時，關乎受害者人身安全與索要贖金等關鍵疑點，權威部門應積極調查澄清，而不應讓大眾僅憑網路訊息拼湊真相。

網路熱傳「武漢大學學生將高中同學誘騙至緬甸並索要40萬元贖金」。(取材自微博)