婚禮當天婚房被借其他新人用 新娘怒拒7次 酒店奇葩操作被罵翻

梁女士結婚當天被酒店前後7次要求挪出自己訂的出嫁房給別的新人使用。（取材自百姓關注）

AI摘要 文章摘要整理： 廣東湛江一名新娘婚禮當天遭酒店擅自協調房間給他人辦回門儀式，雖多次拒絕仍被打擾，酒店致歉卻拒退款，引發網友與法律爭議。

廣東湛江一名新娘梁女士，婚禮前在某酒店預訂了一間房間做為出嫁房，沒想到婚禮當天，被該酒店要求使用她的房間，稱要給另一對新人進行回門儀式。梁女士說，她明確拒絕了7次，但酒店人員還是帶著那對新人到了她的房門口，甚至謊稱自己的家人已同意借用，讓她氣炸質問：「婚房還能借用的？」要求酒店全額退房費。酒店則表示已送了果盤向當事人致歉，但拒絕退款。這家酒後後來被網友罵上了熱搜。

據百姓關注報導，梁女士表示，事發在10月25日，她在丈夫老家湛江舉辦婚禮，提前預訂了柏曼酒店（雷州茂德公鼓城店）一間豪華套房作為出嫁房，並說明該房為婚禮當天出嫁房。

婚禮當天早上7點多，梁女士前往男方家。8點41分，化妝師致電，稱酒店前台希望安排另一對新人進該房間舉行簡單回門儀式，並謊稱梁女士已同意。梁女士明確表示沒同意，並指房間內仍有嫁妝和物品，隨即讓家人到房間門口看守。

然而，酒店工作人員隨後又通過微信 聯繫梁女士，甚至找到其家人溝通，稱「已獲得授權」。梁女士表示，從早到中午，她拒絕了酒店方面超過7次。上午10點多她回酒店時，還看到一對新人打扮的男女站在房間門口附近。最終，對方並未進入該房間。

梁女士說，當天她結婚，應該是開開心心的，卻被該酒店這番操作惹怒，要求酒店退回全部房費。

該酒店程姓店長表示，前台詢問時，梁女士稱次日5、6點出門，按當地習俗新娘出嫁後一般直接退房，酒店便默認9點左右房間空出；交接時新員工誤會梁女士已同意，酒店反覆溝通是為協助另一對新人完成回門儀式（當地規矩儀式完成前不能離開酒店），並未強闖。對於退房費的要求，酒店認為未造成實際損失，不同意退款，但已向梁女士致歉並送了果盤。

酒店的回應引來大批網友批評「霸道」、「離譜」，紛紛留言：「人家沒退房你默認人家不回來了」、「對方出了高價 ？」、「也沒有酒店會同意顧客早上9點入住的」、「這不給人添堵麼，大喜的日子打了7個騷擾電話，還只送了一個果盤」、「人家結婚都布置好了，而且續住，酒店就是看中八成是這個，還想用人家的布置」、「重點是沒獲得同意還騙家人吧」、「出嫁當天，給人家打7個騷擾電話，新婚當天本來高高興興的，被你鬧心了」。

山東舜翔律師事務所律師張震翔表示，消費者支付房費即成立住宿服務合同，在約定入住期限內享有排他使用權。酒店不能在未獲明確同意情況下向其他客人承諾房間可用。但同時，梁女士要求全額退房租的法律依據相對不足，從商業服務角度，酒店給予一定補償較為合理。