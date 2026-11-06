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丈夫3個月打賞150萬、女主播傳訊「520」 妻提告還錢 法院判了

中國新聞組／北京6日電
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文章摘要整理：

福建福州一名丈夫3個月內在直播平台打賞女主播逾150萬元，妻子認為遭曖昧誘導而提告求償，但法院認定屬正常網路消費，最終駁回請求。

福建福州一名已婚男子在三個月內花了150多萬元（人民幣，下同，約22.2萬美元）在直播平台打賞女主播，妻子發現後氣得提告，指控女主播涉嫌利用曖昧關係誘導消費，要求女主播和平台退還全部款項。不過，法院審理後認為，直播打賞本質上是花錢購買娛樂服務，並非單純送錢給主播，加上沒有證據證明女主播刻意騙取打賞，最終判妻子敗訴。

揚子晚報報導，根據中國裁判文書網公布的判決書，陳姓男子於今年2月至5月間，多次在直播平台充值購買虛擬道具「鑽石」，再用來打賞褚姓女主播，累計金額超過150萬元。據了解，陳男從事銷售工作，年收入約數十萬元至100萬元不等。

此外，5月20日，褚女透過支付寶轉帳520元給陳男，並留言「好好生活520快樂」，這筆轉帳也成為妻子質疑兩人關係不單純的原因之一。

陳男妻子認為，丈夫在婚姻存續期間，未經她同意便花掉大筆夫妻共同財產，已損害她的權益。她指控褚女利用曖昧互動和情感哄騙，讓丈夫不斷充值、送禮物，甚至刻意把他塑造成直播間的「榜一大哥」。陳男妻子指控，平台短時間內出現超過百萬元的打賞紀錄，卻沒有及時提醒或限制消費，因此將女主播和平台一併告上法院。

對此，平台表示，直播打賞是使用者付費觀看表演、與主播互動的消費行為，不是單純贈送財物；褚女也否認與陳男有不正當關係，強調沒有透過戀愛或感情手段誘導對方花錢。

法院審理後指出，陳男每次充值、打賞都是獨立的消費行為，不應累計後評估；且陳某身為具有完全民事行為能力的高收入人士，每次的消費並不必然侵害夫妻雙方對共同財產的處分權。

此外，陳某的儲值行為針對的是某直播平台，儲值本身既不違法，也未違反公序良俗。至於女主播是否刻意誘導打賞，法院認為，陳男妻子提出的證據不足以證明，因此，法院認定陳男的打賞屬於正常網路消費，並非無償送錢給主播，最終駁回陳男妻子要求退還150多萬元的訴訟請求。

精華 FAQ

  • 根據判決書，陳姓男子在今年2月至5月間，多次充值購買虛擬道具並打賞女主播，累計金額超過150萬元人民幣，折合約22.2萬美元。

  • 妻子主張丈夫在婚姻存續期間，未經她同意就大額動用夫妻共同財產，且女主播疑似以曖昧互動和情感哄騙誘導消費，因此要求女主播與平台退還全部打賞金額。

  • 法院認為打賞屬於獨立的正常網路消費，陳男是具有完全民事行為能力的高收入人士，且沒有充分證據證明女主播刻意誘導或欺騙打賞，因此駁回妻子訴訟請求。

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