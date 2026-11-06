河北男感染致命病菌3天去世 生前曾為公司清洗豬內臟

史俊杰來到老公墳邊，哭著說會為他討個公道。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 河北定興一名男子在食品廠清洗豬內臟約35天後感染豬鏈球菌死亡，家屬指控公司防護不足且違法用工，工亡認定也因訴訟反覆受阻。

河北定興縣55歲的張偉在定興縣新西城食品加工有限責任公司（以下簡稱新西城公司）從事清洗豬內臟工作約35天後，因感染豬鏈球菌引發膿毒症，從發病到去世不到3天。家屬認為，該公司未配合專業手套給張偉，致他在清洗豬內臟時感染，又未與張偉簽勞動合同、未繳社保，認為公司應為張偉之死負最大責任，卻被廠方反覆告上法院，以致張偉的工亡認定終止，讓家屬悲憤不已。

「要知道打個工還這麼危險，把命都給弄丟了，說什麼我也不會同意老公去。」據極目新聞報導，張偉的妻子史俊杰表示，今年4月20日，丈夫張偉入職新西城公司，月薪4000元（人民幣，下同），日常工作包含清洗豬內臟等，5月24日晚上下班回家後發高燒打寒戰，且渾身發冷，雙腳疼痛難忍。

5月26日凌晨1時許，家人緊急將他送往縣醫院檢查，醫師建議轉院，家人連夜開車又將他送到了保定市第二中心醫院ICU搶救，但病情迅速惡化，5月27日凌晨3點多鐘宣告搶救無效。史俊杰說，從發病不到3天老公就沒了。定興縣定興鎮衛生院出具的「死亡醫學證明」載明：直接死亡原因為豬鏈球菌感染引起的膿毒症。

在史俊杰看來，丈夫的死，新西城公司負有不可推卸的責任。「老公4月20日第一天上班時，公司就沒有提供手套等崗位防護用品。第二天上班時，他還是自己從家裡帶了手套去的，那種手套起不到防護作用。」史俊杰說。對此，定興縣應急管理局兩次答覆稱：該企業確實發放紀錄不規範，存在無人領取等問題，因已按期完成整改，不予行政處罰。

「月薪4000元，公司沒簽勞動合同，也未繳納社保，這本是違法行為，現在反而成了公司抵賴的藉口。」張偉的兒子張先生說，該公司不承認和父親存在勞動關係，他只好申請勞動仲裁。今年8月19日，定興縣勞動人事爭議調解仲裁委員會確認雙方存在事實勞動關係。但該公司不服，將張先生告上法院，後來因故撤訴，又於10月重新提告，因案件處於訴訟，保定市人社局中止了張先生提的工亡認定。

而該公司又就勞動關係爭議又提起了訴訟，稱是因發現「張偉的死亡和豬鏈球菌沒多大關係，他有基礎病、血液病，還有肺結核。」

對此，家屬張先生說，綜合崗位性質、醫院豬鏈球菌膿毒症診斷結論，都高度提示父親繫在崗作業期間感染豬鏈球菌引發膿毒症死亡。父親10多年前確實得過肺結核，但和感染豬鏈球菌死亡沒關係。

10月30日，法院駁回了新西城公司的起訴，張先生表示，他將繼續向人社局申請恢復父親的工亡認定。家屬曾提出10萬元和解，廠方僅願支付8個月工資共3.2萬元，協商未果。