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貴州男被甩 砸碎體溫計收集水銀+8瓶老鼠藥 潛入她家投毒

中國新聞組／北京5日電
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女友分手後立即與他人結婚，男子心生怨恨，潛入她家投毒。（取材自農民日報）
女友分手後立即與他人結婚，男子心生怨恨，潛入她家投毒。（取材自農民日報）

AI摘要

文章摘要整理：

貴州40歲韋男因感情糾紛攜帶水銀與老鼠藥潛入前女友家中多處投毒，後被家屬發現報警；他投案自首並賠償後，法院以故意殺人未遂判刑4年。

貴州省三都水族自治縣一名40歲韋姓男子因情感受挫心生報復，竟攜帶水銀與老鼠藥潛入前女友家中，在飲水機、泡椒袋及枕頭等處大規模投毒。所幸受害者家人及時發現水跡並調閱監視器報警，該男隨後投案自首。當地人民法院日前審結這起因情感矛盾引發的案件，依故意殺人罪（未遂）判處韋男有期徒刑4年。

農民日報報導，檢警與法院調查，40歲韋男曾與某甲女子交往，某甲於2026年1月初離開韋男後與某乙組建家庭。

韋男認為女子在交往期間腳踏兩條船，因而懷恨在心萌生報復念頭。2026年2月11日晚間，韋男攜帶8瓶「三步倒」老鼠藥、手套、頭套及約30支水銀體溫計駕車前往某乙家，途中打碎體溫計收集水銀裝瓶，隨後趁屋內無人潛入住宅。

韋男闖入後，將老鼠藥投入二樓客廳飲水機水桶、茶水桶、茶水壺、燒水壺及臥室礦泉水瓶內，另將水銀倒在主臥枕頭下，並在一樓向兩個塑膠酒桶與開封泡椒袋內投藥。他擦拭地面水漬確認毒物不易被察覺後離去，並丟棄容器。

當晚8時許家人發現異樣調閱監視器後報警，韋男於2月13日上午在家人勸說下投案，並賠償被害人2萬元人民幣損失。法院審酌其構成自首、認罪認罰且已賠償損失，依法予以從輕處罰判刑4年。

精華 FAQ

  • 案件起於感情糾紛。韋男認為前女友在交往期間腳踏兩條船，且分手後與他人組建家庭，因此心生怨恨，於是攜帶毒物潛入對方住處報復。

  • 他攜帶8瓶老鼠藥、手套、頭套與約30支水銀體溫計，途中先砸碎體溫計收集水銀。進屋後把老鼠藥投入飲水機、水壺與泡椒袋等處，並將水銀倒在枕頭下。

  • 法院認定韋男構成故意殺人罪未遂，判處有期徒刑4年。量刑時考量他具有自首、認罪認罰情節，且已賠償被害人2萬元損失，因此依法從輕處罰。

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