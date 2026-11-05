易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 前中國籃球明星易建聯再陷嫖娼爭議，女主角李金金發文承認身分並公開訂單細節，要求他道歉；易建聯與經紀公司至今未回應。

曾捲入嫖娼風波並神隱兩年的前中國籃球明星易建聯，再遭事件女主角公開重砲指控。涉案網紅「京城喬姐」李金金於3日發表長文，除承認賣淫 與曾在看守所服刑一年外，更曬出飯店訂單明細要求易建聯公開道歉；隨後該發文帳號再度清空刪除，而易建聯與經紀公司至今仍維持沉默未有回應。

香港 01報導，該起風波始於2024年10月16日，當時網路流傳易建聯的全裸照片與身分證件，指其涉嫌在飯店嫖娼，對象為以女性打扮出名的19歲跨性別 網紅「京城喬姐」李金金。

事件曝光後易建聯遭多個代言品牌切割撤換，央視專訪亦遭撤下，除在海外平台留下「Fake News」外，本人便神隱至今，微博亦停止更新。而李金金第一時間發文否認自己是當事人，隨後直接註銷帳號消失，當時全網傳言她因涉嫌敲詐被警方帶走。

11月3日‌，李金金突然用新帳號發長文並直接@易建聯。

根據李金金發布的「還我一年的青春」長文與訂單截圖顯示，事件發生於已於2025年初歇業的北京三元橋威斯汀酒店1621號房。她還描述服務結束後的細節，說告訴了對方自己的情況，「他接受後讓我繼續，兩人還聊了家常」。

李金金於文中指出，當時是易建聯在飯店大廳主動搭訕，他並強調「賣淫嫖娼」僅屬違法而非犯罪，稱對方出了事後美美隱身，他喊話「他P（嫖）過我是事實，無法改變的」、「你只是暫時讓我消失，但我永遠不會放過你」，要求易建聯向他與粉絲公開道歉。

李金金發長文後，該帳號被清空，只剩下一個空白頭像。

易建聯2年前遭爆涉嫖畫面。（取材自微博）