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延安大學教授疑投湖自盡 遺書控考核不公 師被逼貼錢造假

中國新聞組╱北京5日電
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留下絕筆信的延安大學副教授白保國。（取材自陝西省教育廳）
留下絕筆信的延安大學副教授白保國。（取材自陝西省教育廳）

AI摘要

文章摘要整理：

延安大學54歲副教授白保國疑投湖身亡，網傳絕筆信指控校方考核與橫向經費制度失衡，陝西教育廳已介入調查並核實信件內容。

近日網傳延安大學一名54歲副教授白保國投湖自盡，疑似其絕筆信中稱，延安大學存在「一刀切設置橫向科研經費」「在編人員吃空餉」等問題。陝西省教育廳11月4日晚間通報，校方證實白保國老師離世，已會同有關方面成立聯合調查組，正在核實網傳信件內容。

綜合媒體報導，近日網路流傳「延安大學副教授白保國的絕筆信」，信中指控校方現行考核制度極不合理。白保國在信中透露，自己因連續兩個聘期未完成硬性指標而面臨降級或轉聘，並指控學校「一刀切設置橫向科研經費」及存在「在編人員吃空餉」等問題，逼得絕大部分教師不得不自籌資金，透過合作公司轉帳至學校過水、再拿不實帳單報銷以完成任務。

延安大學隨後證實白保國老師確已離世，目前正核實信件內容。

白保國為延安大學魯迅藝術學院副教授，畢業於武漢音樂學院，擔任中國音樂家協會會員及延安市音樂家協會副主席，深耕鋼琴教學領域30餘年。由於高校評鑑與排名常與科研經費掛鉤，部分學校將橫向經費攤派給每位教師；然而相較於理工科，文學與藝術等人文學科極難取得企業橫向課題，進而衍生出教師自籌資金「假合作、真過水」的違規操作。

許多網友紛紛留言痛批，「得多絕望才會選擇自殺，必須嚴查，現在高校考核制度是對科研和教學的雙重摧毀」、「用生命揭開橫向課題大規模造假的冰山一角，非得弄出人命才重視嗎」；也有不少高校從業者留言共鳴表示，「我姊也是被逼得沒辦法，每年只能去借錢完成任務再找發票報銷還錢，這種亂象真的太真實了」。

根據中國社會科學報調查，近九成受訪高校教師感知到身邊存在虛假橫向課題的灰色行為，近兩成教師更坦言曾親身參與。白保國在絕筆信中用生命揭露的體制困境，不僅暴露出藝術人文類教師在理工化考核指標下的無奈與掙扎，也讓高校橫向經費到帳指標及衍生出的造假亂象，成為社會各界亟待檢討與改革的核心議題。

精華 FAQ

  • 網傳延安大學副教授白保國疑因壓力投湖自盡，校方已證實其離世，陝西省教育廳也表示已會同有關方面成立聯合調查組，正核實相關信件與指控內容。

  • 信中主要指控延安大學考核制度過於硬性，對橫向科研經費採取「一刀切」要求，並提到存在「在編人員吃空餉」等疑似管理亂象，導致教師承受極大壓力。

  • 報導指出，人文藝術類教師較難取得企業合作經費，卻仍被要求達標，部分人被迫自籌資金、透過合作公司過帳再以不實單據報銷，形成違規造假與制度失衡的惡性循環。

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