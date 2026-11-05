福建女商人冤獄13年 雖獲171萬國賠 卻得背1300萬利息

林惠榮（左）被刑拘前，與丈夫林明武的合照。（取材自界面新聞／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 福建女商人林惠榮冤獄13年後翻案無罪，雖獲171.6萬元國賠，卻因錯案羈押導致企業停擺與貸款利息暴增，仍須面對1300萬元債務壓力。

福建女商人林惠榮10月27日向最高人民法院遞交國家賠償申訴書，此時距她因職務侵占罪被刑拘已13年，距再審獲無罪近一年；翻案後，她獲得171.6萬元（人民幣，下同，約25.7萬美元）國賠，但財產損失未獲支持，那筆500萬元貸款 ，利息已滾至1300萬元（約195萬美元）。

福建女商人林惠榮無罪獲171萬國賠後再申訴：貸款當月被拘，仍背1300萬本息。福建女商人林惠榮因遭控職務侵占罪獲判無罪近一年後，向最高人民法院遞交國家賠償申訴書。這場長達13年的冤案雖已洗清罪名，但其面臨的現實財務困境與債務風暴卻遠未結束。

界面新聞報導，2010年，林惠榮與丈夫林明武共同創立金福榮貿易（福建）有限公司，並擔任執行董事。2013年5月，她以公司為擔保、個人商場為抵押，向銀行貸款500萬元，用於農副產品與中草藥種植銷售。然而，就在貸款發放的同一個月，林惠榮突然遭刑事拘留。

據報導，2016年，漳浦縣人民法院一審判處其有期徒刑7年。林惠榮入獄後，企業因無人經營導致租地到期停擺，設備報廢且商標價值全毀。直到2020年刑滿出獄，她持續申訴，歷經多次發回重審，薌城區人民法院終於在2025年12月宣判林惠榮無罪。

然而，無罪判決並未抹去債務。由於服刑期間無法還款，林惠榮已被列入失信被執行人名單。該筆500萬元的貸款在加上罰息與復息後，截至2026年10月，利息已高達1300萬元，遠超本金。律師指出，經與政府協商，利息或許有減免空間，但本金仍需全額償還。

報導指出，今年8月，福建省高院賠償委員會做出決定，維持漳州中院判決，給予林惠榮人身自由賠償金及精神損害撫慰金共計約171.6萬元。然而，林惠榮主張的巨額財產損失與健康損害賠償均未獲支持。法院認為，原判決確定的沒收財產並未實際執行，且司法機關並未直接扣押或侵犯其財產，因此缺乏法律依據。

報導稱，林惠榮的代理律師黎智鵬分析，現行「國家賠償法」主要針對執法機關違法扣押、凍結造成的「直接損失」進行賠償，對於因錯案羈押導致企業停擺、債務違約等「間接損失」難以涵蓋。民法典層面上，因服刑導致的違約通常被視為第三方原因，民事債務原則上仍須由當事人自行承擔。

目前，林惠榮除了向最高法提起國賠申訴外，也持續向相關單位控告當年辦案人員與虛假作證者，嘗試推動司法追責，試圖在法律困境中尋求最終的公正。