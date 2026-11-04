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留英清華生遭詐「移民調查」險被騙至柬埔寨 家屬稱已平安回家

記者林宸誼／即時報導
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赴英留學，遭電詐一度失聯的北京清華施姓畢業生（左），今年自該校化學系本科（大學部...
赴英留學，遭電詐一度失聯的北京清華施姓畢業生（左），今年自該校化學系本科（大學部）畢業，9月前往英國倫敦大學學院攻讀研究所。(取自紅星新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

北京清華畢業生赴英留學後疑遭電信詐騙，陸續匯出45萬元並被誘前往柬埔寨，家屬報案後獲中英警方及使館協助，學生已安全回家。

北京清華大學1名施姓畢業生，赴英國讀書後疑遭電信詐騙，陸續轉出人民幣45萬元（約6.7萬美元），中國公安告知家屬施姓學生遭遇詐騙後，施某某失聯，事件引發關注。4日一早，該學生母親報平安，在朋友圈發文稱孩子目前已經安全回家。

江蘇廣電總台新聞客戶端「荔枝新聞」報導，施姓學生母親透過微信向外界報平安，感謝中國駐英大使館、中英兩地警方等機構熱心幫助。

她稱，孩子是「不幸的，又是幸福的」，感恩所有幫助，未來還長，需要時間面對自我，希望孩子儘快從陰影中走出來，積極面對本次事件的影響。

失聯學生家屬3日表示，施姓學生23歲，2026年北京清華大學化學系本科畢業，9月赴英就讀UCL（倫敦大學學院）研究生；10月20日，施對家屬稱遭遇所謂「移民調查」，需要家屬轉不少於7萬英鎊到銀行卡內，他要做「核驗保證金」提供給移民局。

10月25日起，他開始分批向陌生帳戶轉帳，騙子同步誘導其離開英國、前往柬埔寨配合所謂「調查」。10月底，他第1次購買飛往柬埔寨的機票，因銀行卡額度不足支付失敗。

11月1日下午，警員上門稱施某遭遇了電信詐騙，並告訴家屬，施某自10月25日以來陸續轉出人民幣40多萬元。民警上門後，施某與家屬視訊通話，5分鐘後他關閉通話，此後無法聯繫。

當日家屬聯繫不上施某後登入了他的電子郵箱，5分鐘後收件箱被清空。當晚，他第2次嘗試購買出境機票，依舊支付失敗。

次日，施姓學子發郵件報平安稱，「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜。」然而，施姓學生此前從未用郵件跟家屬溝通過，懷疑施某遭到控制；11月2日，家屬同步向中國公安、英國警方報案，尋人資訊在留學生群中擴散，中國駐英使館跟進提供領事協助指引。

精華 FAQ

  • 他先被對方以「移民調查」為由要求繳交所謂核驗保證金，接著被誘導分批轉帳，並進一步被騙前往柬埔寨配合調查，疑似落入跨境電詐圈套。

  • 11月1日警員上門提醒後，家屬得知他已轉出40多萬元且失聯，隨即登入郵箱、確認可疑情況，並在11月2日向中國公安、英國警方報案尋人。

  • 4日一早，母親在朋友圈表示孩子已安全回家，並感謝中英警方與中國駐英大使館協助，也希望孩子能盡快走出陰影，重新面對後續生活。

微信 移民 柬埔寨

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