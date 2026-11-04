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中國大V人前正經人後胡搞？女友搜證爆他「出軌21人」

中國新聞組╱北京4日電
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以教導男性穿搭走紅的網紅「樂仔Levi」，近日遭女友踢爆，兩人交往4年期間，他先...
以教導男性穿搭走紅的網紅「樂仔Levi」，近日遭女友踢爆，兩人交往4年期間，他先後劈腿21名女性。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

擁有313萬粉絲的網紅樂仔Levi遭女友熙熙爆料，稱交往4年期間他與21名女性曖昧甚至約會，並公開多項證據；事件延燒後，樂仔發文道歉並提出金錢補償。

擁有逾313萬粉絲、以教導男性穿搭及提升魅力走紅的網紅「樂仔Levi」，近日遭女友熙熙公開指控，兩人交往4年期間，他先後與21名女性有曖昧往來，甚至私下約會。熙熙10月27日在社群平台發布萬字長文，附上聊天截圖及轉帳紀錄，揭露男方疑似長期出軌的情況，貼文不到2小時便登上熱搜。

綜合媒體報導，熙熙在文章開頭寫下「四年戀情，他出軌21人」，並整理出一份涉及21名女性的名單，當中包括網路暱稱及真實姓名。她表示，相關資料是自己逐一翻查、比對聊天內容與轉帳紀錄後整理而成。

熙熙指控，兩人交往不久後，樂仔便開始在外與其他女性聊天、約會，類似情況持續多年。

這並非熙熙第一次發現男友感情不忠。她稱，早在2024年8月，便查出樂仔與住在樓上的一名女子私下往來，甚至曾到對方家中。事件曝光後，她長期失眠、焦慮，需要服用抗焦慮及助眠藥物。當時樂仔道歉、哭著求原諒並作出保證，熙熙最終選擇再給一次機會。

熙熙表示，從2020年10月起，自己便不再與其他男性閒聊，並全力支持男友的直播事業，不僅陪伴在旁、協助調解公司內部矛盾，也參與影片策畫，甚至擔任攝影工作。然而，她認為自己的退讓並未換來對方收斂，樂仔反而將行為藏得更隱密，持續接觸其他女性，直到她整理出21人的名單。

曝光的聊天紀錄顯示，部分女性知道樂仔有女友，仍與他保持聯繫；也有人疑似並不知情。相關截圖在網路流傳後，引發網友議論，不少人對一名以男性形象管理、魅力提升為內容的網紅，私下感情生活與公開形象落差如此之大，感到錯愕。

事件發酵後，樂仔於10月28日發文道歉，承認犯下「原則性錯誤」，並表示自己背叛了這段感情。他提出向熙熙支付50萬元作為經濟補償，採分批轉帳方式支付，另承擔她每月租金2.85萬元的1年房租。轉帳截圖顯示，樂仔已支付3個月租金，共8萬5050元，並承諾再支付半年、每月2.5萬元生活費。

此外，網路流傳樂仔事前曾提出50萬元(人民幣，下同)甚至100萬元，希望熙熙刪除貼文，但遭拒絕。報導指出，風波爆發後，樂仔的社群帳號評論區湧入大量批評，粉絲也陸續取消追蹤；熙熙公開的21人名單，更在貼文發布後短短2小時內引發網友逐一比對。

以教導男性穿搭走紅的網紅「樂仔Levi」，近日遭女友踢爆，兩人交往4年期間，他先...
以教導男性穿搭走紅的網紅「樂仔Levi」，近日遭女友踢爆，兩人交往4年期間，他先後劈腿21名女性。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 女友熙熙指控他在4年交往期間，先後與21名女性保持曖昧、約會甚至疑似出軌，且不少紀錄可從聊天截圖與轉帳內容中佐證。

  • 她於10月27日發長文，附上聊天截圖與轉帳紀錄，並逐一比對後整理出21名女性名單，內容很快衝上熱搜，引發大量網友討論。

  • 他在10月28日發文道歉，承認犯下原則性錯誤，並提出支付50萬元補償、分批轉帳，以及承擔1年房租與部分生活費。

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